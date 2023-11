HK Audio LINEAR 5 MK II 308 LTA und LINEAR 5 MK II 118 Sub HPA

HK Audio erweitert die LINEAR 5 MK II Serie

HK Audio erweitert die LINEAR 5 MK II Serie mit der Long-Throw-Mid/High-Unit LINEAR 5 MK II 308 LTA und dem kompakten Hochleistungs-Subwoofer LINEAR 5 MK II 118 Sub HPA.

HK Audio LINEAR 5 MK II 308 LTA und HK Audio 118 Sub HPA runden laut Hersteller die Produktpalette der LINEAR 5 MK II Serie nach oben hin ab. Die in St. Wendel gefertigten, effizienten, modularen und wirtschaftlichen Beschallungswerkzeuge würden neue Einsatzgebiete eröffnen und böten Systemkonfigurationen, die mit den Anforderungen wachsen und auch große Veranstaltungen hochauflösend, ausdrucksstark und mit druckvollem Bassfundament beschallen.

HK Audio LINEAR 5 MK II 308 LTA

LINEAR 5 MK II 308 LTA sei die optimale Lösung für die Beschallung großer, langer und breiter Räume sowie Open-Airs. Die Long-Throw-Mid/High-Unit LINEAR 5 MK II 308 LTA schließe die Lücke zwischen der klassischen Punktstrahler-PA und dem Line Array in Form eines kompakten, horngeladenen Direktstrahlers.

Der schalldruckstarke Hochtöner mit Multicell Transformer (MCT) mache enorme Wurfweiten möglich, der Lautsprecher bleibe dabei kompakt und leicht handhabbar. Bis zu 40 Meter weit und bis zu 3000 Personen könnten ausgewogen und druckvoll beschallt werden, ohne dass Delay-Lines genutzt werden müssten. Tiefen und Mitten würden prägnant und voluminös von drei vertikal angeordneten, horngeladenen 8-Zoll-Tieftönern abgebildet, heißt es weiter in der Pressemeldung.

LINEAR 5 MK II 308 LTA Systeme könnten als Groundstack oder geflogen, als Cluster, Headstack oder Headstack-Cluster eingesetzt werden. Dazu seien präzise abgestimmte Presets direkt am Lautsprecher wählbar. Je nach Konfiguration lieferten die Systeme mehr Schalldruck, eine breitere Abstrahlung (Cluster), mehr Beschallungstiefe (Headstack) oder die Kombination aus beiden Vorteilen (Headstack-Cluster). Für die optimale Umsetzung verschiedener Setups sei optionales Zubehör erhältlich, das perfekt auf die Anforderungen zugeschnitten ist, das Handling beim Fliegen, Clustern und Headstacken erleichtere und dabei kompatibel zur klassischen LINEAR 5 Serie ist.

Exakte Sound-Abstimmungen seien mit dem per Netzwerk steuerbaren, modernen Hochleistungs-DSP mit FIR-Filter möglich. Die dazu benötigte HK Audio DSP CONTROL Software ist laut HK Audio kostenlos erhältlich. Auch ohne Software könne der Lautsprecher durch direkt an der Box wählbare Presets umfangreich und einfach konfiguriert werden. Mit dem DSP-Out könnten Lautsprecher ohne eigenen DSP oder auch bestehende LINEAR Lautsprecher in das System eingebunden werden.

PowerCon-Anschlüsse mit PowerCon Link erleichterten die Verkabelung und sparten Kabelmaterial. Mit ihnen könne beispielsweise ein geflogenes Headstack-Cluster mit nur einer Stromzuleitung betrieben werden. Das im Lieferumfang enthaltene RCS rain Cover Set schütze die Elektronik verlässlich vor Regen.

HK Audio LINEAR 5 MK II 118 Sub HPA

Als leistungsstärkster Subwoofer der LINEAR 5 MK II Serie liefere der Sub HPA mit seinem steifen, hoch belastbaren 18-Zoll-Woofer und seiner kraftvollen Endstufe deutlich mehr Energie im Low-End-Bereich als alle anderen Subwoofer der Serie. Das ermögliche eine besonders präzise und druckvolle Basswiedergabe bei kompakten Abmessungen. Er sei somit nicht nur das passende Fundament für die LINEAR 5 MK II 308 LTA Mid/High-Unit, sondern auch eine starke Low-End-Erweiterung für andere Systeme der LINEAR 5 MK II oder andere LINEAR Systeme.

Der Hochleistungs-DSP sei via Netzwerk fernsteuerbar und erlaube zusammen mit der kostenlosen HK Audio DSP CONTROL Software umfangreiche Bearbeitungsmöglichkeiten und eine exakte Sound-Abstimmung. Cardioid-Presets seien direkt am Lautsprecher wählbar und ermöglichten 1:1- und 2:1-Cardioid-Aufbauten im Handumdrehen. Mit den PowerCon-Anschlüssen mit PowerCon Link könne ein komplettes Stack LINEAR 5 MK II 118 Sub HPA mit nur einer Stromzuleitung betrieben werden, was die Verkabelung erleichtere und Kabelmaterial spare.