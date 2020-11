Korg SQ-64 Poly Sequencer, Step-Sequencer für MIDI & CV/Gate

8-stimmige Synth-Tracks + 16 Drum-Tracks

Als Leak war die Neuigkeit bereits bekannt geworden, nun wird der Korg SQ-64 Poly Sequencer offiziell vorgestellt. Doch wir werden noch bis nächstes Jahr auf ihn warten müssen.

Der Korg SQ-64 ist nicht nur einfach ein „großer SQ-1“, sondern ein sehr leistungsfähiger polyphoner Step-Sequencer in einem stabiler Alugehäuse und mit einer großzügigem 16×4 Pad-Matrix und zahlreichen Anschlüssen: MIDI In (x1) und Out (x2), Micro-USB B, Sync In & Out (für Volca und *logue-Serie), für die drei Melodiespuren gibt es jeweils Ausgänge für Pitch, Gate und Mod(ulation) sowie eine 8 separate Trigger-Ausgänge der Drumspur. Somit kann SQ-64 auch umfangreiche Setups ansteuern.

Der Sequencer kann drei Melodiespuren erzeugen, die über die analogen Ausgänge Pitch-, Gate- und Modulationswerte ausgeben. Über MIDI ist pro Spur eine achtfache Polyphonie möglich.

Die vierte Spur ist für Drums gedacht und beinhaltet 16 Sub-Tracks. 16 Spuren stehen dabei nur über MIDI zur Verfügung. Die acht analogen Ausgänge der Drumspur lassen sich in Polarität und Spannung auf die anzusteuernden Geräte abstimmen.

Die 16×4 LED-beleuchteten Step-Pads zeigen übersichtlich die Informationen zu den Sequenzen an. So werden zum Beispiel die Stärke von Modulationswerten mit variabler Helligkeit der jeweiligen Tasten dargestellt. Weitere Daten werden über das OLED-Display angezeigt.

Die Pads lassen sich wie eine Tastatur verwenden, dafür gibt es unterschiedliche Modi: Keys als normales „Keyboard“, Isomorphic mit symmetrische Notendarstellung zur Transponierung von Akkorden und Octaves, wo dieselbe Skale in drei Oktaven angezeigt wird.

Der SQ-64 verfügt über einen integrierten Arpeggiator und vier alternative Playback-Modi: Reverse, Bounce, Random und Stochastic, die für jede Spur individuell festgelegt und auch bei laufendem Sequencer gewechselt werden können. Alle Patterns lassen sich frei miteinander verknüpfen und loopen.

Zum Lieferumfang des SQ-64 gehören mehrere Software-Titel wie die Mastering-Software „Ozone Elements“ von iZotope, die Piano-Lernsoftware „Skoove“, die DAW Software „Reason Lite“ sowie unterschiedliche Software-Instrumente von KORG und anderen Herstellern.

Ein genaues Lieferdatum steht noch nicht fest, es heißt nur: „coming 2021“. Doch der Preis wird bereits mit 299,- Euro benannt.

Ab hier die Meldung vom 8.11.

Korg wird offenbar einen neuen Step-Sequencer mit dem Namen SQ-64 vorstellen. Ein Foto-Leak zeigt den großen Bruder des Korg SQ-1 und verrät erste Informationen.

Der SQ-64 wird von Korg als Poly Sequencer bezeichnet. Er verfügt über vier Reihen mit je 16 Tasten. Die ersten drei Reihen A, B und C sind offenbar zur Ansteuerung von Synthesizern ausgelegt, denn sie verfügen jeweils über drei Ausgänge: Pitch-CV, Gate und einen weiteren Mod ausgang, über denen man einen weiteren Parameter modulieren kann. Drehregler für die Tonhöhe bzw. Step-Werte gibt es im Gegensatz zum SQ-1 nicht, die Eingaben für die grade ausgewählten Steps erfolgt über ein zweizeiliges Display und (Endlos?)-Regler.

Die vierte Reihe D ist für Trigger/Gate-Signale ausgelegt, mit denen Drums, Hüllkurven und ähnliches angesteuert werden können. An der Geräteoberseite sind dafür acht Ausgänge zu erkennen, aber für die Spur D lassen sich 16 Sub-Tracks anwählen. Ob es sich um acht Stereobuchsen handelt oder die 16 Spuren nur via MIDI möglich sind, lässt sich im Moment noch nicht sagen. Auf alle Fälle lassen mit dem SQ-64 komplette Drumkits ansteuern.

Weiterhin sind Ein- und Ausgänge für analogen Sync vorhanden, worüber sich Volcas und kompatible Geräte einbinden lassen. MIDI hat einen Eingang und zwei Ausgänge, die ebenfalls im 3,5 mm Format ausgeführt sind.

Es fehlt noch die Information, ob über MIDI auch polyphone Sequenzen ausgegeben werden können, so wie es die Bezeichnung Poly Sequencer nahe legt oder ob damit nur die mehreren Spuren für CV und Gate gemeint sind.

An Track-Funktionen lassen sich von der Oberfläche her Reverse, Bounce, Stoch(astic) und Random erkennen. Es gibt mehrere Auflösungen von 1/32 bis 1/4 inkl. Triplets. Sehr erfreulich ist die Funktion Polyrhythm, die sich hoffendlich auch auf alle Sub-Tracks von Spur D anwenden lässt.

Außerden sind Tap, Tempo, Swing sowie Pattern- und Transport-Funktionen über eigene Tatsen und Regler direkt bedienbar.

Welche Überraschungen und Funktionen der Korg SQ-64 noch zu bieten hat, zum Beispiel die Verkettung von Reihen, werden wir hoffentlich in Kürze erfahren. All zu lange dürfte es nicht mehr dauern, bis die offizielle Ankündigung samt Preisangabe von Korg veröffentlicht wird – schließlich stehen die Weihnachtseinkäufe an.