Korg Wavestate 2.0, Update mit Sample-Import und Software-Editor

Platz für 4 GB User-Samples

Korg Wavestate 2.0 ist ein großes Update der Firmware für den Wave Sequencing Synthesizer. Dessen ohnehin schon umfangreiches Potential wird hiermit nicht nur erweitert, sondern auch leichter zugänglich gemacht.

ANZEIGE

Der Wavestate ist nun in der Lage, Samples zu importieren. Dafür gibt es die Software Sampler Builder (MacOS, Windows), über die man am Rechner die eigenen Samples vorbereitet, bevor sie via USB zum Synthesizer transferiert werden. Wavestate hält dafür 4 GB Speicherplatz zur Verfügung. In der Software lassen sich Multisamples mit definierbaren Keyzones und einigen Grundfunktionen erstellen. Diese Samples können dann gleichberechtigt zum ROM-Content für Presets und Wave-Sequenzen eingesetzt werden.

Ein Video erklärt den Sample-Import mit Sample Builder:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die zweite große Neuerung ist der Software-Editor (MacOS, Windows). Dessen Fehlen war vielerorts kritisiert worden, so auch im umfangreichen AMAZONA.de-Testbericht von Bernd Kistenmacher.

Der Editor stellt alle wichtigen Parameter auf einer Bildschirmseite dar, wodurch insbesondere das Programmieren von neuen Wave-Sequenzen deutlich einfacher wird. Für die komplexen Modulationsmöglichkeiten gibt es graphische Animationen an den Zielen. So lassen sich vorhandene Presets schnell analysieren und bei Bedarf schnell anpassen. Änderungen am Wavestate werden auch sofort in der Software angezeigt.

Der in der Software enthaltene Librarian ermöglicht das separate Organisieren und Durchsuchen nach Performances, Progams, Wave Seqs, WSeq Lanes, Scales und Effects.

Das Update enthält noch weitere neue Funktionen und Verbesserungen. So können Noten oder Chords über die Hold-Funktion auch ohne die Keyboard-Tasten gehalten werden, um freie Hände für die Bedienung der Regler zu haben oder ein anderes Instrument währenddessen zu spielen.

Über die Tasten 1 bis 16 lassen sich Kategorien wie Performances, Programs, Multisamples, Wave Sequences und Lanes jetzt direkt anwählen. Dazu kommt eine User-Kategorie für eigene Favoriten und ein Dual-Feature, das es erlaubt, Sounds in zwei Kategorien abzulegen.

Für die Vector-Synthese ist ein neuer Curve-Parameter vorhanden, der die Crossfade-Lautstärken zwischen zwei Punkten steuert. Der Smooth-Modus soll dem Verhalten der alten Korg Wavestation entsprechen.

Mit neuen Gain-Scaling-Optionen lassen sich die Filtermodi MS-20 und Polysix besser tonal einsetzen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren ANZEIGE Video laden YouTube immer entsperren

Das Korg Wavestate 2.0 Update steht ab sofort kostenlos auf der Website zum Download bereit. Wenn dann die 61-Tasten-Version Wavestate SE erscheinen wird, wird diese sicherlich gleich mit derm OS 2.0 ausgestattet sein.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren