Korg Wavestate native & Opsix native, Synthesizer-Plug-ins

Hardware = Software

Mit Wavestate native und Opsix native stellt Korg zwei Plug-ins vor, die den gleichnamigen Hardware-Synthesizern entsprechen.

Vor rund zwei Jahren begann Korg mit dem Wavestate eine neue Synthesizer-Linie. Es handelte sich um eine modernisierte Version der berühmten Korg Wavestation, die nicht nur wie das Vorbild lang entwickelnde Flächen und rhythmische Sequenzen erzeugen konnte, sondern mit dem Wave Sequencing 2.0 die Grundidee der Wavestation komplett neu erfand. Auf den Wavestate folgt der FM-Synthesizer Opsix mit sechs Operatoren. Seine flexible Struktur ermöglicht Sounds, die deutlich über die Möglichkeiten der herkömmlichen FM-Synthese hinausgehen.

Nun kommen diese beiden Synthesizer als Plug-ins in den Formaten VST3, AAX und AU sowie als Standalone-Versionen für macOS und Windows. Die Plug-ins sind dabei zu ihren Hardware-Pendants vollständig kompatibel. Die Sounds lassen sich via USB zwischen Hard- und Software austauschen, so dass man mit den gleichen Presets in der DAW wie auch live auf der Bühne arbeiten kann.

Korg Wavestate native

Wie bei seinem Hardware-Gegenstück ist auch beim Plug-in das Wave Sequencing 2.0 das stärkste Element, das dem 64-stimmigen Synthesizer mit mehreren Gigabyte an Samples seinen besonderen Charakter verleiht. Die damit animierten Klänge werden im Plug-in visualisiert und alle Hüllkurven, LFOs und andere Modulationsquellen in Echtzeit dargestellt. So lassen sich die jeweiligen Zuordnungen schnell erkennen und zielgerichtet editieren. Neue Modulations-Routings werden per Drag & Drop erstellt und innerhalb der Modulationsliste übersichtlich angezeigt.

Den Amazona.de-Testbericht zum Hardware Wavestate findet ihr unter diesem Link.

Korg Opsix native

Auch dieses Plug-in ist mit den Funktionen des Hardware-Synthesizers identisch, doch die Bedienoberfläche des „Altered FM-Synthesizers“ wurde komplett neu gestaltet. Das ursprüngliche Konzept mit dem neuartigen Operatoren-Mixer bleibt natürlich erhalten, doch die Bedienung wurde leichter zugänglich gemacht, vor allem im Hinblick auf Neueinsteiger. Auch das GUI von Opsix native arbeitet mit animierten Elementen und besitzt separate Oszilloskope für jeden einzelnen Operator.

Den Amazona.de-Testbericht zum Hardware Opsix findet ihr unter diesem Link.

Korg Wavestate native und Korg Opsix native werden bis zum 5. April 2022 mit einem Einführungspreis von je 149,- US-Dollar angeboten. Der reguläre Preis beträgt danach 199,- US-Dollar. Der Verkauf erfolgt über den Korg Online-Shop, Demoversionen stehen zur Verfügung.

Für Besitzer der Hardware-Synthesizer gibt es jeweils ein Crossgrade-Angebot, bei dem das entsprechende Plug-in für 49,- US-Dollar erworben werden kann. Es bleibt abzuwarten, ob auch der Korg Modwave als native Version kommen wird.