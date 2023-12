Ein bisschen 960, ein bisschen SQ-10

LA Circuits stellt mit dem EM-74 Chronograph einen analogen CV & Trigger-Sequencer im Eurorack-Format vor. Der Entwickler hat dafür zwei Jahre lang die Schaltungen und Bauweise von vintage Step-Sequencern erforscht.

ANZEIGE

LA Circuits EM-74 Chronograph, Eurorack-Sequencer

In der Bezeichnung EM-74 steckt schon ein Hinweis auf die Breite des Moduls, ganze 74 TE Platz benötigt der Sequencer in einem Rahmen. Dabei beträgt die Einbautiefe nur 47 mm, so dass sich der Sequencer auch in Skiff-Cases unterbringen lässt.

EM-71 besitzt drei Reihen mit je acht Steps. Jeder Reihen-Step verfügt über einen Regler für den CV-Wert, den der Step ausgibt. Außerdem kann pro Reihe die CV-Range zwischen 0 bis 10 V sowie ein Glide-Wert zwischen 2 ms und 2 s eingestellt werden.

Für die Trigger sind pro Step (Reihe 1 bis 3 zusammen) zwei Schalter für Trigger Assignments und Stage-Positions vorhanden. Alle drei Reihen besitzen je einen CV- und einen Trigger-Ausgang. Trigger-Status und Step-Position werden über LEDs angezeigt.

ANZEIGE

Die Funktionen Start/Stop, Skip und Reset werden manuell über Tasten oder Steuereingänge bedient. Für das Tempo gibt es eine interne Clock mit eigenem Ausgang oder einen Eingang für eine externe Clock. Die Einstellung erfolgt über einen Drehregler mit Hz-Skale. Die interne Clock lässt sich auch via CV steuern.

Der LA Circuits EM-74 Chronograph-Sequencer kann ab sofort beim Hersteller vorbestellt werden. Bestellungen, die bis zum 31. Dezember 2023 eingehen, sollen im Laufe im Januar 2024 ausgeliefert werden. Der Preis beträgt 1.400,- US-Dollar, zzgl. Versand und Importkosten.