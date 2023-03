Leak: Roland SH-4b, neuer Bass-Synthesizer?

Kleine Version des SH-4d?

Stellt Roland in Kürze mit dem SH-4b einen kleine Variante des SH-4d vor? In der Facebook-Gruppe „Roland AIRA Crew“ wurde zumindest ein Bild veröffentlicht, das ein neues Gerät zeigt.

ANZEIGE

Das veröffentlichte Foto zeigt zwei Geräte, die anscheinend bei einer Präsentation gezeigt werden. Links erkennt man zweifelsfrei den kürzlich offiziell vorgestellten Synthesizer Roland SH-4d.

Rechts daneben ist ein kleineres Gerät, das jedoch gewisse Parallelen zum SH-4d aufweist, wie etwa die Cursor-Tasten unter dem Display und die 16 Tasten für den Step-Sequencer. Es gibt aber auch deutliche Unterschiede. So ist ein 1-oktaviges Keyboard zu erkennen, das Display ist kleiner und es sind weniger Bedienelemente vorhanden, zum Beispiel fallen hier offensichtlich die Fader weg.

ANZEIGE

Laut dem Verfasser des Postings soll es sich dabei um einen Prototypen mit dem Namen SH-4b handeln. Soll das „b“ für „Bass“ stehen, womit es sich um einen monophonen Synthesizer handeln könnte. Allerdings hat das „d“ in dem größeren Modell von Roland keine explizite Lesart bekommen und wäre die verwendete Technik nicht etwas zu ambitioniert für einen Mono-Synth?

Andererseits würde eine neue SH-Familie gut in das aktuelle Portfolio von Roland passen.

Eine andere Möglichkeit wäre, dass der Synthesizer auch polyphon ist, aber auf den Multimode verzichtet.

Soweit zu den Spekulationen, die dieses Bild suggeriert. Ob, was und wann etwas am Roland SH-4b dran ist, werden wir hoffentlich in Kürze erfahren.