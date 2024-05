Lewitt Connect 2, Audiointerface

Kompaktes Interface mit Autogain

Erst vor Kurzem hatten wir über das Lewitt Ray informiert, das neue Studiomikrofon mit der neuartigen AURA-Technologie. Nun kommt der österreichische Hersteller Lewitt mit einem neuen Interface um die Ecke, das Lewitt Connect 2.

Bereits seit einiger Zeit bietet Lewitt das Connect 6 an, unseren Testbnericht dazu findet ihr hier. Nun bringen die Österreicher eine kleinere Version davon auf den Markt. Das Connect 2 bietet eine Touch-Bedienung, die laut Entwickler intuitive Bedienelemente mit klarem visuellem Feedback bietet. Ein Autosetup mit integriertem Clipguard, Denoiser und Kompressor bietet drei charakteristische Preamp-Sounds Clear, Warm und Vivid, die vor allem Einsteigern dabei helfen sollen, schnell die passenden Settings für Aufnahmen zu finden.

Mit einem Touch-Wheel lassen sich Mikrofon- und Instrumenteneingang, der Kopfhörer und der Monitorpegel steuern. Jeder einzelne Ein- und Ausgang kann direkt am Gerät stummgeschaltet werden und die erwähnte Autogain-Funktion liefert nach einem kurzen Soundcheck passende Gain-Einstellungen (bis zu 72 dB Gain-Aufholung), außerdem kann das Input-/Playback-Signal in beliebigem Verhältnis für latenzfreies Monitoring eingestellt werden. Einem Custom-Button lassen sich zahlreiche Workflow-Shortcuts zuweisen, um so z. B. auf Knopfdruck von einer Aufnahmesituation zu einem Abhörszenario zu wechseln oder das Control-Center des Interfaces aufzurufen.

Neben dieser Control Center Software wird das Lewitt Connect mit Lizenzen für Steinberg Cubase LE und Steinberg Cubasis LE.

Hier das Video zum neuen Connect 2 Interface:

Das Connect 2 lässt sich an Mac, PC und iOS-Endgeräten betreiben und ist ab sofort zum Preis von 198,- Euro im Handel erhältlich.