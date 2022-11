Mackie goes Plug-ins

Nachdem Mackie in den letzten Jahren sein Portfolio umgebaut hat und mittlerweile etliche auf den Content-, Podcast- und Streaming-Markt ausgerichtete Produkte im Angebot hat, erweitern die US-Amerikaner mit der Übernahme der Firma Babelson Audio abermals das eigene Portfolio.

Mackie übernimmt Babelson Audio Plug-ins

Die Firma Babelson Audio bietet eine große Palette an DAW Plug-ins an, darunter Nachbildungen von Vintage Röhren-EQs und Röhren-Sättigung, Multiband-Kompressoren, Reverbs, Harmonizer, Analog Delays und Dutzende weiterer Plug-ins.

Während man bei Mackie allerhand Erfahrung in Sachen Effekte hat, schließlich verfügen etliche Mackie Mixer und Aktivlautsprecher über integrierte Effektsektionen, war man Software-seitig bisher immer auf Drittanbieter angewiesen und bot unterschiedliche Plug-ins Paket in Kombination mit dem Kauf eines Audiointerfaces oder der aktuellen Podcast-/Streaming-Produkt an. Mit Babelson Audio holt man sich nun also Entwickler und ein bestehendes Plug-in-Portfolio ins Haus, so dass davon auszugehen ist, dass Mackie diese zeitnah unter eigenen Namen anbieten wird. Aber auch hardware-seitig erweitert man hierdurch die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten.

Alle aktuellen Babelson Plug-iIns werden weiterhin aktiv sein, während Mackie mit der Migration und Integration auf der firmeneigenen Website beginnt, um bestehenden Nutzern von Babelson-Plug-ins einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten. Für weitere Informationen hat Mackie/Babelson Audio eine FAQ-Seite zusammengestellt. Diese findet ihr hier: