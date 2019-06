Making of: Rammstein Sehnsucht

Rammstein Sehnsucht - Zenit der NDH?

Neue (Alte) Deutsche Härte – ein tanzbarer, brachialer Industrial-Ableger, ist mitunter einer der unwahrscheinlichsten deutschen Exportkracher, den man sich hätte ausdenken können. Doch tatsächlich sind es nicht Helene Fischer, die Beatsteaks oder Scooter, die heutzutage in Amerika immer noch Hallen ausverkaufen. Ein gewagtes, oftmals grenzüberschreitendes, lyrisch bisweilen anspruchsvolles Spiel mit der deutschen Identität und Geschichte – Rammstein haben auf einzigartige Weise eine distinkte musikalische Aura erschaffen und diese dabei so mitreißend gestaltet, dass trotz Sprachbarriere große Teile des Globus die Zeilen von „Du hast“ mitsprechen können. Klar – erfolgreichste deutsche Rockband sind und bleiben die Scorpions. Aber Rammstein bastelten einen exportfähigen, musikalischen Hybriden, der mit Assoziationen rund um das Deutschtum bewusst provozierte und dabei jahrzehntelang eine bewundernswerte Gratwanderung meisterte. Ein gerolltes ‚R‘ über maschinenhaft pumpende Gitarrenriffs – dass das funktionieren und als globales Phänomen akzeptiert werden durfte, hat viele Gründe. Einer davon dürften zweifelsohne die intelligenten, vielschichtigen Texte des Frontmanns Till Lindemanns sein, ein anderer, dass die Band, aller provozierenden Ästhetik zum Trotz, seit jeher sehr reflektiert und selbstbewusst auftritt. Was auch immer da mit reinspielt – mit Sehnsucht gelang der Band 1997 der Durchbruch. Wir wollen uns die Anfänge dieser Berliner Jungs ansehen und die Faktoren, die bei der Entstehung von Rammstein Sehnsucht mit reinspielten.

Rammstein Sehnsucht – NDH deluxe!

Klar – um Rammstein Sehnsucht zu verstehen, muss man die Band einordnen können. Wenn man das tut und versteht, welche Einflüsse den treibenden, kalten Sound der Band prägten, wird man speziell beim Erfolg, den die Band in der USA hat, das Gefühl nicht los, dass sich hier ein Kreis geschlossen hat. Klar, Rammstein sind in erster Linie ein Produkt der Neuen Deutschen Härte und ihr eigenes Ding. Aber Stakkato-Riffs im 4/4, unterlegt mit elektronischen Sounds und tanzbaren Arpeggios waren nicht das Brainchild deutscher Tüftler. Hier haben die amerikanische Liaison von Industrial und Thrash und die frühen Strömungen des New Metal ganz klar Spuren hinterlassen. Bands wie Pantera und Sepultura sind also bis zu einem gewissen Grad die eigentlichen Urheber der Neuen Deutschen Härte, wenn man so will, und Bands wie Laibach gaben dem Ganzen einen europäischen Charakter, an dem viele deutsche Bands des Genres Mitte der 90er Gefallen fanden.

Will man jemandem jedoch den Namen deutsche „Szene-Väter“ zuschreiben, fällt das am ehesten noch Die Krupps zu, die schon Anfang der 90er mit EBM-Sequenzen experimentierten. Ihr Album I und Oomphs Platte Sperm dürften also als Wegbereiter der Neuen Deutschen Härte gelten. Oomph waren schon 1994 dann dabei, den New Metal für sich zu entdecken. Die bekanntesten Vertreter der NDH gingen also alle separate Wege, wiesen eine eigene Geschichte und einen eigenen Kurs auf. Die Frage bleibt – wie lässt sich Rammsteins Geschichte in dem Ganzen einordnen?

Paul Landers – Rhythmus-Gitarrist und Gründungsmitglied, hat seine Wurzeln beispielsweise im Punk. Und als er und Till sich in den 80ern in Hohen Viecheln kennenlernten, war Paul mit Feeling B noch fest im Punk unterwegs – gesponsert vom Staatslabel Amiga in der damaligen DDR. Die erste Begegnung passierte (stark alkoholisiert) in Tills Haus in Hohen Viecheln. Irgendwie mochten Flake, der ebenfalls in Feeling B musizierte und Paul den etwas schweigsamen, massiven, einschüchternden Till. Ein früh von Zuhause ausgezogener Korbflechter und Bautischler, der mit 22 das erste Mal Vater geworden war und eine einschüchternde Aura besaß. Er war es, der den damals noch suchenden Gitarristen und musikalischen Nomaden Richard Kruspe ins Spiel brachte. Richard, der zeitweise ins Visier der Staatssicherheit geraten war und zwischen Ost- und West-Berlin hin und her gereist war, fand in Till so etwas wie den ersten richtigen Anschluss. Was folgte, war eine Abfolge vieler musikalischer Projekte, die Mitglieder und Inspirationen untereinander tauschten – Die Firma, The Inchtabokatables, Orgasm Death Gimmick, ehe sich beim Projekt „Rammstein Flugschau„, so der ursprüngliche Name der Band, eine gewisse Chemie einpendelte.

Doch ganz so einfach lief die Schose nicht ab: Es war Paul, der bei Feeling B den Schmelztiegel anrührte, der die Mitglieder zusammenbrachte, doch als Richard, Christoph, Oliver und Till bei einem Wettbewerb die Möglichkeit gewannen, ein Demo mit vier Tracks aufzunehmen, war Paul außen vor. Christoph selbst hatte seine Schwierigkeiten mit Paul – ihre gemeinsame Zeit bei Feeling B war nicht immer harmonisch verlaufen. „Großmaul“ und „anstrengend“ waren so Attribute, die Schneider Paul zuordnete. So stieß er trotz des Widerstandes einer Person als Rhythmus-Gitarrist schließlich zur Band, ehe Flake als Keyboarder (auf äußerst mühselige Weise) als letztes rekrutiert wurde.

Nachdem 1995 das Album Herzeleid einen Einstieg in die deutschen Charts schaffte, beließ man es nicht lange dabei und tourte die Bühnen Europas mit Größen wie Clawfinger oder Project Pitchfork. Sogar bei der Abschiedstournee der Ramones 1996 durfte man ein paar Mal auf die Bühne. Das war ungefähr auch die Zeit, in der Till seine Ausbildung zum Pyrotechniker absolvierte – ein Abschluss, der für die Bühnenshow der Band weitreichende Konsequenzen haben würde. Die Vorlaufszeit vor Sehnsucht jedenfalls kulminierte in einem Auftritt bei MTV im Jahre 1996, als die Band vor einem internationalen Publikum ein bisschen deutsche Industrial-Weirdness zum Besten geben durfte.

Rammstein Sehnsucht – Grenzüberschreiter

Ihr Selbstbewusstsein hatte die Band während der Touren für Herzeleid auf ein gesundes Maß hochschrauben dürfen – sie galt bis dato als eine der wichtigsten Gruppierungen der Neuen Deutschen Härte. Ob es an der einzigartigen Optik oder Tills Bühnenpräsenz lag, lässt sich schwer sagen: Tatsache ist, dass Rammstein Mitte er 90er von allen Bands der NDH am ehesten Fuß im Ausland fassten. Das kulminierte darin, dass man im Zuge der Tour zu Sehnsucht mit Limp Bizkit und Korn die Staaten bereiste und 1998 vor 17.000 Zuschauern spielte.

Klar ist: Die Band reagierte. Man war aufmerksam geworden auf ihren mikrokosmischen Irrsinn. Diese Welle galt es mitzunehmen. Entsprechend gar nicht lange flackern – gleich bei den großen Namen anklopfen. Recht früh im Prozess kam die Band mit Gottfried Helnwein ins Gespräch, der für Scorpions‘ Blackout die Cover konzipiert hatte. Die Jungs um Till wollten etwas Ähnliches – natürlich erheblich obskurer. Die Leichen-artigen, post-mortem präparierten Porträts der Jungs sind auf jeden Fall tief ins kollektive Gedächtnis der Metal-Szene eingebrannt. Sechs Varianten hat das Cover, jeweils eine für ein Bandmitglied.

Man begab sich nach Malta, in die Temple Studios und arbeitete wieder Produzent Jacob Hellner und dessen Mixer Ronald Prent zusammen. Was den Songwriting-Prozess angeht hüllt sich die Band seit jeher in Schweigen – es wird nur Wert drauf gelegt, dass demokratische Verhältnisse herrschen. Heißt konkret: Weder Tills noch Richards Meinung zählen mehr, nur weil sie die ursprünglichen Initiatoren der Band sind. Während Paul jedoch oft vor allem einzelne Riffs in den Proberaum bringt, beschäftigt sich Richard verstärkt mit dem Arrangement der Lieder. Und es ist Flakes Aufgabe, das Ganze mit Synthie-Klängen zu würzen – eine Formel, die von Anfang an aufging und bei Rammstein Sehnsucht besonders.

Am Ende zählt der Song. Und Rammstein Sehnsucht hat Songs. Die Platte ist ein bisschen wie ein Best-of der Band, das neben Mutter von den Kritikern immer noch als die beste Rammstein-CD angesehen wird. Beim lyrischen Kanon ist ebenfalls alles mit dabei: Von Inzest- und Mordfantasien bei Tier, über sexuellen Missbrauch bei Spiel mit mir bis zu Unterwerfungsfantasien bei Bück dich. Ist Till Lindemann irre? Vielleicht. Ein bisschen. Exzentrisch wird auch gerne genannt, Tatsache ist aber: Wer sich seinen Gedichtband Messer zu Gemüte führt, stellt auch recht schnell fest, dass es sich bei ihm um einen begnadeten Lyriker handelt, der auch ohne musikalischen Eskapaden wahrscheinlich sein Publikum gefunden hätte. Er beherrscht die feinen Töne, versteht es, Monumentales und schwer auf der Seele Lastendes in nur einem bis zwei Sätzen treffend zu bebildern. Dafür ist das kalte Industrial Klangbild wie gemacht. Denn bei Rammstein geht es in erster Linie um brachiale Konfrontation: Die lyrische Auseinandersetzung mit Wunden der deutschen Seele, die Tendenz, kompromisslos alles zu thematisieren, was sich im deutschen, kollektiv unterbewussten belly of the beast abspielt: Das können Rammstein. Und auf Rammstein Sehnsucht zelebrieren sie das zur Perfektion.

Grenzen überschreiten – vor allem im Rahmen der Live-Performance ein Thema. Da kamen der Band während der Tour zu Sehnsucht ganz neue Ideen, vorsichtig ausgedrückt. Wie schafft man es, von der Bühne aus in den USA 10 Monate Bewährung zu kriegen? Ganz einfach: Man simuliert als Sänger der Band Analsex mit dem Keyboarder, verspritzt eine Sperma-ähnliche Flüssigkeit ins Publikum und wedelt mit Attrappen-Dildos herum. Und auch wenn Massachusetts‘ Jungs und Mädchen das Ganze daneben fanden: Die amerikanische Künstlerszene und ihre Avantgardisten fanden recht schnell Gefallen an den durchgeknallten Deutschen. Niemand geringeres als Nine Inch Nails‘ Kopf Trent Reznor sorgte dafür, dass Rammstein Sehnsucht einem größeren Publikum zugänglich wurde. Als die Regie-Legende David Lynch nämlich Trent Reznor damit beauftragte, für die (was in den 90ern noch äußerst üblich war) Compilation-CD des Filmes Lost Highway Bands und Songs rauszusuchen, landeten zwei Lieder der Herzeleid auf dem Album. Vor der Zeit des Internet kam das einem Super-GAU gleich: Mit einem Schlag wurde die Band einem breiterem, internationalen Publikum bekannt und das in einem avantgardistischen Rahmen. Richard Kruspe sprach im Nachhinein von einem der „coolsten Momente der Bandgeschichte“.

Was bleibt? Platin in Deutschland für Rammstein Sehnsucht. Und das schon im Jahre 1998, gefolgt von Gold in den USA sowie ein Echo für das Musikvideo von Engel. Rammstein haben ihren Sound als solchen nie neu erfunden oder radikale Kehrtwenden unternommen, sondern es immer wieder geschafft, schmerzhafte Ohrwürmer zu erschaffen und entlang etablierter Linien Perfektion anzustreben. Das neue Album trägt den Namen der Band und könnte eventuell das Letzte sein, so Richard Kruspe. Sollte dies der Fall sein, steht fest: Es ist bei Rammstein nicht viel ungesagt geblieben.