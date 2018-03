Modmatrix #4 – Das Eurorack-Synthesizer-Magazin

INHALT DIESER AUSGABE

Frisch aus der (längeren) Winterpause zurück kommt die neueste Ausgabe unseres Eurorack-Synthesizer-Magazins MODMATRIX. Die Themen der heutigen Ausgabe:

Seite 2: NEWS und Neuheiten aus dem Eurorack-Markt

und Neuheiten aus dem Eurorack-Markt Seite 3: PATCHWORK – Der Einsatz von Spielhilfen am Modularsystem

Der Einsatz von Spielhilfen am Modularsystem Seite 3: HANDS ON – Tipps & Tricks zum virtuellen Modularsynth VCV-Rack

– Tipps & Tricks zum virtuellen Modularsynth VCV-Rack Seite 4: GENERATIVE MUSIK – Algorithmisches Sequencing

Na dann legen wir mal los.

EDITORIAL

Diesmal mit einem Traum in Weiß. Die Rede ist von einem Waldorf kb37 bestückt mit (fast) allen Waldorf-Modulen fürs Eurorack-System.

Wer sich genauer für die einzelnen Module interessiert, der schaue sich die entsprechenden Testberichte auf Amazona.de an.

Tatsächlich scheint sich hier der Trend fortzusetzen, Komplettsysteme unter die Lupe zu nehmen, denn für die nächste Ausgabe steht schon ein Vermona-Rack bereit.

Und um Ordnung in modulare Chaos zu bringen, haben wir uns entschlossen, ein Glossar/Stichwortverzeichnis für die Modmatrix anzulegen. Möchte man nämlich schnell was nachschlagen, ist es beinahe unmöglich die richtige Stelle und die richtige Ausgabe zu finden.

Da in den letzten Folgen bereits vom VCV-Rack, dem virtuell OpenSource-Modularsystem die Rede war und das Projekt immer weiter durchstartet und bereits jetzt für Tonnen von Spaß sorgen kann, wird es zu einer festen Rubrik werden. Den Anfang in dieser Ausgabe macht eine Vorstellung des Systems und wie man es praktisch in die eigene Arbeitsumgebung integriert.

Ab dieser Folge möchte ich auch die Rubrik Generative Musik beginnen, die sich mit algorithmischer Komposition und Automaten befasst – ein Feld für das Modularsysteme geradezu geschaffen sind. Die Beispiele dafür werden dann im VCV-Rack gepatcht. Das hat gleich mehrere Vorteile. Erstens, kann jeder die Beispiele nachbauen, der sich VCV-Rack installiert. Zweitens, kann man so die Patches Stück für Stück entwickeln, von einfach bis komplex und drittens, nicht ganz uneigennützig, bleibt mein Hardware-Rack dann für andere Sachen frei.

Und zuletzt noch eine Bemerkung zum „Schwierigkeitsgrad“ dieses Modularserie. Wir haben uns entschieden, dass Magazin hauptsächlich für Einsteiger in die modulare Welt auszulegen. Was nicht heißt, dass nicht auch das ein oder andere für Fortgeschrittene dabei ist. Wir gehen halt vom Wissenstand Null aus und erläutern entsprechend. Das Glossar tut dann sein übrigens um die Modmatrix zu einer Art Nachschlagewerk zu machen – und jetzt zum Thema.