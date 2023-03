Verbessertes MIDI & CV + Ring Mod

Mit dem Firmware-Update v1.3.0 erhält der analoge Synthesizer Moog Matriarch mehrere Erweiterungen und Verbesserungen seiner MIDI- und CV-Funktionen, die einerseits die Ausdrucksstärke vergrößern und andererseits die Anbindung an externes Equipment optimiert.

ANZEIGE

Durch das Update kann man nun aus vier MIDI Velocity-Kurven wählen: base, linear, stretched und compressed. Für härteren Anschlag ist die lineare Kurve gedacht, während stretched für das Spiel mit softeren Veloctiy-Werten geeigneter ist.

Die Werte des Pitch Wheels werden jetzt über den KB CV-Ausgang zusätzlich zu den gespielten Noten mit ausgegeben. Damit kann das Pitch Wheel auch zur Steuerung von patchbaren Funktionen genutzt werden.

Die Reaktion des Time 1 In Cv bei Stereo Delay im Sync-Modus wurde verbessert. Der KB Gate-Ausgang verarbeitet nun auch Multi Trigger.

Die Ausgänge KB VEL OUT (Keyboard Velocity CV Out), KB AT OUT (Keyboard Aftertouch CV Out), KB CV OUT (Keyboard CV Out)und KB GATE OUT (Keyboard Gate Out) reagieren nun korrekt, wenn MIDI-Noten gespielt werden. Ebenso wurde die verzögerte Oktavierung des Keyboards verbessert und es wird nun über den KB CV-Ausgang ausgegeben. Weitere Verbesserungen gab es bei Octave Transpose sowie PPQN In und Out.

Mit dem MIDI-Befehl CC94 können nun die Voice Modi umgeschaltet werden und unerwünschte MIDI-Daten, die während aktivierter Hold-Funktion auftraten, wurden beseitigt.

Das Moog Matriarch v1.3.0 Firmware-Update kann ab sofort über den Account beim Hersteller herunter geladen werden.

Außerdem hat Moog ein Video online gestellt, bei dem gezeigt wird, wie sich Ringmodulator-Effekte beim Matriarch erzegen lassen, obwohl er keinen Ringmodulator im eigentlichen Sinne besitzt.