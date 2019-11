News: Moog Grandmother – neue Firmware für den semi-modularen Synthesizer

Die Gestaltung spricht mich an und die Ausstattung ist einfach, aber wohl effektiv, ebenso scheint der Preis okay zu sein. Mal abwarten, wie die Kiste in der Verkaufsversion tatsächlich aussehen wird und was sie kosten soll. Ich fände es gut, wenn sich Moog langsam vom schwarzlackiertes Metall + Holz-Dogma lösen würde, das hat zwar seine Berechtigung, aber wie man am Beispiel der Grandmother sieht, muß es nicht unbedingt der klassische Look sein, um einen optisch ansprechenden Synth zu bauen.