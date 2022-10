Moog Moogerfooger, Software DAW Plug-ins

Moogerfooger als Plug-ins

Erst am Dienstag hatten wir das MF-104M Delay Pedal bei uns im Test und heute das: Moog Music bringt die Moogerfooger Pedale als Plug-ins auf den Markt!

In der jüngsten Vergangenheit hat die Firma Moog einige seiner Instrumente und Produkte wiederbelebt, so u. a. das modulare System Model 10. Dazu hat man einige Musik-Apps wie die Model D App eingeführt die sich vergleichsweise schnell verbreitet haben und bereits zahlreich heruntergeladen wurden.

Nun geht Moog das nächste Projekt an und bringt die nur noch auf dem Gebrauchtmarkt erhältlichen Moogerfooger Effekte in Plug-in-Form neu heraus. Kompatibel sind die Plug-ins zu allen gängigen DAWs unter Windows und macOS und können in den Formaten AU V2, VST3 und AAX eingesetzt werden.

Zunächst ein kurzer Blick zurück

Die Moogerfooger-Effektpedale wurden von Bob Moog und seinem Team in den späten 1990er- und 2000er-Jahren entwickelt und gelten als direkte Nachfahren der modularen Moog Synthesizer, die so angepasst wurden, dass sie Eingänge für Vocals, Gitarre und Synthesizer – oder letztlich jede Art von Audiosignal – bieten. Vom warmen Analog-Delay-Schaltkreis des MF-104 bis hin zu den Phaser-Effekten des MF-103 und dem Tiefpassfilter im MF-101 sind die Moogerfooger für ihren Sound berühmt geworden und werden auch heute noch von Tonstudios und Künstlern eingesetzt.

Jeder der sieben Moogerfooger Effekte wurde vom Moog Team überarbeitet und mit einigen Software-spezifischen Funktionen sowie einer Stereofunktionalität erweitert, soll aber dennoch den originalen Sound bieten. Alle Parameter der Plug-ins können selbstverständlich automatisiert werden und es lassen sich auch Presets speichern und verwalten.

Auch die Beeinflussung mehrerer Moogerfooger untereinander war ein wichtiges Feature der Hardware-Originale und dieses hat Moog bei den Moogerfooger Plug-ins nicht vergessen, so dass sich die Plug-ins untereinander innerhalb der DAW modulieren können. CV-Funktionen, Side-Chain- und DC-Offset-Fähigkeiten gehören dazu und ermöglichen eine umfassende Kontrolle über den Sound.

Die komplette Kollektion der Moogerfooger Effekt-Plug-ins enthält alle sieben neu gestalteten Moogerfooger Pedale in Software-Form. Diese sind:

MF-101S Lowpass Filter

MF-102S Ring Modulator

MF-103S 12-stufiger Phaser

MF-104S Analog Delay

MF-105S MuRF

MF-107S FreqBox

MF-108S Cluster Flux

Die Moogerfooger Effekt-Plug-ins sind ab sofort zum zeitlich begrenzten Einführungspreis von 149,- USD (regulär 249 USD) erhältlich. Das Angebot umfasst alle sieben Moogerfooger Effekte, einzeln scheinen die Plug-ins nicht erhältlich zu sein.