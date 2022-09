Moog Minimoog Model D App, Plug-in für MacOS

Jetzt auch für AUv3/v2 & VST3

Die Moog Minimoog Model D App ist ab sofort auch als Plug-in für DAWs verfügbar. Allerdings nur für Mac-User, Windows bleibt nach wie vor außen vor.

Die Model D App ist die vierstimmig polyphone Software-Version des legendären monophonen Synthesizers Minimoog. Zusätzlich zu dem Synthesizer bietet die App auch ein Stereo Ping-Pong Delay, einen Arpeggiator mit Hold- und Chord Latch-Funktion, einen Realtime-Looper mit Overdub-Recording und einen Bender Modulationseffekt. Das Verhalten von Hüllkurven und Triggern kann variiert werden.

Das Plug-in kommt mit einer Library von über 160 Presets. Weitere Presets stehen im App-Store bereit. Das Panel kann für einen bessere Bedienung in der Darstellung angepasst werden.

Bislang war die App nur für iOS-Geräte verfügbar. Mit der AUv3-Version kann das Plug-in nun auch in den gängigen DAWs wie Logic, GarageBand, MainStage oder Reaper genutzt werden. Dafür ist das Betriebssystem MacOS 11.2 (Big Sur or newer) erforderlich. Für DAWs, die AUv3 nicht unterstützen, gibt es Wrapper (ähnlich der Moog Model 15 App), die das Plug-in in die Formate AUv2 oder VST3 konvertieren.

Model D kann MIDI-CCs mappen, unterstützt den MPE-Standard, Ableton Link sowie Bluetooth LE MIDI-Controller.

Die Moog Minimoog Model D App kostet 24,99 US-Dollar. Besitzer der iOS-App erhalten das AUv3-Plug-in kostenlos. Ebenso sind die Wrapper kostenlos.