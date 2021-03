Moog Sound Studio, 2 Synthesizer-Sets zum Experimentieren

2x 2 Synths + Zubehör

Mit dem Moog Sound Studio will Moogmusic das Herangehen an Klangforschung und Synthesizer-Experimente fördern. Es gibt zwei Kombinationen von Moog-Synthesizern aus dem bestehenden Sortiment zusammen mit einigem Zubehör. Man braucht nur noch einen Kopfhörer – sofern man das Sound Studio nicht an seine Anlage anschließt.

Set Nr.1 besteht aus Mother-32 und DFAM, Set Nr.2 aus Subharmonicon und DFAM. Das Bundle wird jeweils durch einen 2-Tier-Ständer, einen kleinen Mixer, einen Satz Kabel, einen Kabelhalter, Beispiel-Patches und ein Artwork-Poster, das in Zusammenarbeit mit befreundeten Künstlern gestaltet wurde, komplettiert.

Die Idee hinter den Sets ist es, Berührungsängste zu nehmen und Interessenten an modulare Synthese, Klangforschung, Sequencing und Sounddesign heranzuführen. Die farbenfrohen Artworks sollen dabei für eine entspannte und positive Atmosphäre sorgen.

Die einzelnen Synthesizer Mother-32, DFAM und Subharmonicon gab es auf AMAZONA.de bereits in einzelnen Testberichten, die ihr unter den Links erreicht. Aber das Zusammenwirken der unterschiedlichen Einheiten, das bei den neuen Sets im Mittelpunkt steht, wurde dort natürlich noch nicht behandelt.

Die beiden Sets sollen im April lieferbar sein. Moog Sound Studio: Mother-32 & DFAM kostet 1.499,- Euro und Moog Sound Studio: Subharmonicon & DFAM kostet 1.549,- Euro.

Zu den beiden Sets gibt es auch jeweils kurze Tutorials: