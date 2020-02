Musiker-Magazin AMAZONA.de wieder online

Update mit Schlussbericht

Liebe Leser und Autoren,

heute Nacht wurde unser Magazin gehackt. So wie es aussieht, haben wir die Lage wieder unter Kontrolle und ein Backup wurde aufgespielt. Es kam aber zu keinem Datenverlust. (siehe Abschlussbericht unten).

Die Sicherheitslücke entstand bei einem Plugin, welches wir für die Kleinanzeigen nützen. Um diese Sicherheitslücke zu schließen, mussten wir vorübergehend die Kleinanzeigen deaktivieren. So bald wir das Leck geschlossen haben, setzen wir alle Kleinanzeigen wieder online.

Durch Aufspielen des Backups wurden leider automatisch alle Kommentare gelöscht, die ca. nach Mitternacht bis heute 10.30 Uhr gepostet wurden.

Die gelöschten Kommentare findet ihr gesammelt hier im Anhang. (zum Vergrößern anklicken)

Abschlussbericht

Update zu dem Angriff auf Amazona am 18.02.:

Seit dem Vorfall vorgestern früh waren mehrere Leute aus verschiedenen Teams (Entwickler, Systemadministration, Datenschutz, Analyse) damit beschäftigt, den Angriff zu analysieren und herauszufinden, ob es dem Hacker dabei gelungen ist, in unsere Systeme einzudringen oder Daten zu entwenden.

Die gute Nachricht: Nein, es ist nichts Schlimmes passiert.

Es gab zwischen 1 Uhr und 5 Uhr früh knapp 200.000 Versuche, Sicherheitslücken

auf AMAZONA.de aufzuspüren und zu nutzen. Die Angreifer haben dazu anscheinend automatisierte Scripte oder automatisierte Hacker-Tools benutzt.

Dabei haben die Angreifer auch einen Bug in einem Plug-in, das auf AMAZONA.de für die Kleinanzeigen verantwortlich ist, ausgenutzt und es in drei Fällen auch geschafft, Inhalte auf AMAZONA.de zu überschreiben, die von anderen Autoren stammen.

Das ist sehr ärgerlich, aber zum Glück auch sofort unseren Usern aufgefallen. Die haben bei der Redaktion nachgefragt und diese hat sofort in der IT Alarm geschlagen. Nach kurzer Zeit wurde der Angriff erkannt, die Sicherheitslücke in dem Plug-in als Ursache erkannt und das Plug-in deaktiviert.

Um sicher zu gehen, dass bei dem Angriff keine weiteren Inhalte auf AMAZONA.de sabotiert wurden, haben unsere Systemadministratoren ein Backup von dem Zeitpunkt vor dem Angriff eingespielt.

Dadurch haben wir leider einige User-Kommentare aus der Nacht verloren. Das ist sehr ärgerlich, aber Sicherheit geht vor!

Ich habe mir laienhaft den Bug in dem WordPress Plug-in (WPAdverts) erklären lassen.

Im Prinzip ist’s vergleichbar mit einem Kino, bei dem die Kinokarte am Haupteingang

penibel geprüft wird, aber danach nicht mehr geschaut wird, in welchen Kinosaal

ich mich setze. Klar, das ist doof und theoretisch können auf die Art auch Kinder Zugang zu

Erwachsenenfilmen bekommen, aber trotzdem bekommt dadurch niemand Zugang zum Safe oder kann deswegen Filme mitnehmen.

Persönliche Informationen waren zu keiner Zeit in Gefahr. Der Angreifer hatte auch

keinen Zugriff auf unser Backend, die Datenbank oder irgendwelche sensible User-Daten.

Es wurden auch keine Daten manipuliert oder Malware eingespielt, um z. B. auf unseren

Servern (oder auf euren Rechnern) Bitcoins zu schürfen.

Unser Dank geht an dieser Stelle an unsere Systemadministratoren und unsere

Wordpress-Entwickler, die nicht nur super schnell das Problem beseitigt haben,

sondern auch in akribischer Kleinstarbeit in den letzten Tagen megabyteweise Logs

nach Spuren der Angreifer durchforstet haben, bevor wir Entwarnung geben konnten.

Eure AMAZONA.de-Redaktion