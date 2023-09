modulares SEM mit MS-20 LFO in 5U

muSonics wird den modularen Synthesizer Vanilla auf der KnobCon 23, die vom 8. bis zum 10. September in Chicagoland stattfindet, öffentlich vorstellen. Vorab zeigt der Besitzer des allerersten Seriengerätes ein ausführliches Video.

muSonics Vanilla, Modular Synthesizer

Was für ein Label-Wirrwarr: muSonics wurde Anfang dieses Jahres nach 50 Jahren wiederbelebt. Die in den 60er Jahren gegründete Firma, die unter anderem hinter der Entwicklung des Sonic V steht, wurde Anfang der 70er Jahre von R.A. Moog (nicht Moog Music) aufgekauft. Ende 2022 stellt STG Soundlabs (Suit & Tie Guy, u.a. Organisator der KnobCon) unter dem Label Moosonics einige 5U-Module vor, die nun die Grundlage für muSonics Vanilla sind.

Vanilla ist ein konfiguriertes 5U-Modularsystem, das im grundsätzlichen Funktionsumfang und einigen der Schaltungen an das Oberheim SEM angelehnt ist. Der Signalweg ist modular und muss gepatcht werden, aber die Ansteuerung für Gate und CV ist intern vorverkabelt, so dass die entsprechenden Signale nur am Control Distributor-Modul eingespeist werden müssen. Das spart etwas Verkabelung.

Das Modul Vanilla Oscillators besitzt zwei identische VCOs mit Saw und Square (PWM). Das Filter verfügt über drei regelbare Audioeingänge sowie V/Oct- und Modulationseingänge für die Cutoff. Die Filtermodi Tief-, Band- und Hochpass sowie Notch liegen an vier Ausgängen parallel an.

An der Seite befindet sich ein separater Output-Mixer mit drei Eingängen vorhanden, die auch übersteuert werden können. Zur Signalabschwächung ist auch ein Attenuator integriert.

Es gibt zwei ADS-Hüllkurven zur Modulation. In diesen Modulen ist jeweils ein VCA integriert. Dazu kommen zwei unterschiedliche LFOs. Das Modul Japanese Modulation ist dem Modulation Generator mit Waveshaping-Funktion des Korg MS-20 nachempfunden. Der zweite LFO basiert auf dem LFO des SEM und das Modul beinhaltet auch eine Sample-&-Hold-Einheit und eine Glide-Funktion.

Wann muSonics Vanilla verfügbar sein und wie viel es kosten wird, erfahren wir vermutlich nächste Woche während der KnobCon. Der Boutigue-Hersteller wird wahrscheinlich keine all zu große Stückzahl davon produzieren.