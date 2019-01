NAMM 2019: STG Soundlabs lädt zum Radiophonic One-Workshop ein

Experimentieren wie die Briten

In einer kurzen Sneak-Preview kündigt STG Soundlabs das System Radiophonic One an, das auf der NAMM Show vorgestellt werden wird. Der Name ist an den legendäre Radiophonic-Workshop der BBC angelehnt, der einst die Spielwiese vieler britischer Elektronik-Pioniere und Effektklangschmiede für BBC TV-Produktionen wie „Quatermass“ und „Dr. Who“ war.

In dem kurzen Video erkennt man ein kleines, vorkonfiguriertes System, das offenbar zum Teil aus Neuauflagen von inzwischen nicht mehr erhältlichen STG-Module besteht. STG Soundlab hatte für verschiedene Module unter anderem auf ein paar unverkennbare Schaltungen von EMS, Roland aber auch von Jürgen Haible zurückgegriffen.

Radiophonic One scheint aus sieben einzelnen Modulen zu bestehen. Dazu gehören ein VCO mit Saw, Triangle und Square sowie Sync-Option, ein Frequenzteiler aka Suboszillator mit Ausgängen für ein und zwei Oktaven, ein Mixer, das Sea Devils Filter mit seiner 3-polige Diode-Ladder-Schaltung und modulierbarer Resonanz (die hier Response heißt), einem VCA, einem gepuffertem Multiple und der sehr flexiblen, CV-steuerbaren Hüllkurve, die zwischen ADSR, Trapezoid und Pyramid Blaster umgestellt werden kann und über eine verstellbare Kurve verfügt.

Die im Video zu hörende Geräuschkulisse scheint die Richtung anzuzeigen, wofür Radiophonic One gedacht ist, wenngleich man mit dem kleinen System sicherlich auch Musik machen kann.

Wir warten auf die offizielle Ankündigung von STG Soundlabs.