Synth-Werk SW 1630 Bode Frequency Shifter, 5U-Modul & 735 Rack-Version

Bode im Originalformat

Mit dem Synth-Werk SW 1630 Bode Frequency Shifter kommt das ungewöhnliche Effektmodul nun im 5U-Format und ist, wie bei Synth-Werk üblich, nach den Originalschaltungen aus den 60er Jahren aufwändig von Hand gefertigt. Echter Trumansburg-Spirit eben.

Gerade erst hat Behringer öffentlich überlegt, ob man den 1630 Bode Frequency Shifter in der eigenen Moog-Eurorack-Serie auflegen soll. Doch das wäre nicht mal mehr der berühmte Vergleich von Äpfel und Birnen. Synth-Werk fertigt nach ganz anderen Maßstäben, unter völlig anderen Voraussetzungen und für eine gänzlich andere Klientel. Hier bietet sich eher die Frequency Shifter von Club of the Knobs (COTK) als Vergleichsobjekte an, die es auch als 5U-Modul bzw. Rackgerät vom Sub-Label Wavefront Audio gibt.

Synth-Werk hat den Frequency Shifter nach langer, intensiver Forschung und Entwicklung nun fertig gestellt. Das Modul entspricht in Größe, Layout und Schaltung absolut dem Vorbild. Außerdem bietet Synth-Werk für Interessenten außerhalb des Modularsektors auch eine 2-HE große 19″-Rackversion unter dem Namen SW 735 Bode Frequency Shifter an.

Ein erstes Batch von nur 10 Modulen wurde für Stammkunden gefertigt, die bereits alle vergeben sind. Die nächste Produktionsrunde ist in Vorbereitung und Interessenten können ab heute vorbestellen. Der Preis für das Modul SW 1630 Bode Frequency Shifter beträgt 1.950,- Euro zzgl. Tax. Das Rackgerät 735 Bode Frequency Shifter kostet 2.150.- Euro zzgl. Tax.