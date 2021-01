NAMM2021: Korg Gadget-VR, Music Production Software

In virtuelle Synthesizer eintauchen

Korg stellt auf der virtuellen NAMM das virtuelle Studio vor. Gadget-VR bringt das Software-Studio in ein 3D-Umgebung. Wird diese Art der Bedienung eine ernsthafte Alternative zur DAW? Es ist schließlich nicht der erste Versuch, virtuelle Realität im Musikbereich einzusetzen.

Das Video zu Gadget-VR lässt es mehr erahnen als einen tieferen Eindruck zu geben. Mit Hilfe einer VR-Brille (die offenbar nicht zum eigentlichen Produkt dazu gehört) kann man sich in einen Studioraum begeben, der mit den Synthesizern, Drum-Machines und Sequencern von Korg Gadget angefüllt ist. Wie man es von VR-Videos her kennt, kann man sich in diesem Raum bewegen bzw. hier über einen größeren Winkel drehen und erreicht auf diese Weise diverse Panels und „Bildschirme“.

Es macht noch einen etwas ruckeligen Eindruck und das könnte ein Problem sein, speziell wenn es um die Bedienung von Klangparametern in Echtzeit geht. Wird man hier zum Beispiel die Cutoff-Frequenz eines Filters punktgenau per virtueller Hand modulieren können oder bekommt man es hier doch mit Latenzen zu tun?

Das Demovideo lässt auch noch nicht den tatsächlichen Umfang des Studios erkennen. Lassen sich die einzelnen Synthesizer individuell aufrufen, platzieren, deaktivieren, wie man es sich à la „Minority Report“ vorstellt?

Sicherlich ist jede neue Entwicklung erst einmal zu begrüßen. In der Praxis muss sie sich dann aber auch bewähren. Also warten wir ab, wie es mit Korg Gadget-VR in der Realität aussieht.

Die Kollegen von Matrixsynth haben das Korg-Video nach YouTube portiert: