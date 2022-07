Test Korg Native Plug-ins: Wavestate & opsix Synthesizer

Ein kleiner Schritt am Markt, aber ein großer Schritt bei der Vermarktung

In diesem Beitrag möchte ich heute gleich zwei Themen behandeln. Zum einen den Doppeltest zu den Korg Plug-ins wavestate und opsix, zum anderen Korgs Strategie, zwei aktuelle Hardware-Synthesizer auch als Plug-in zu veröffentlichen.

Korgs neue Marktstrategie

Das gab noch nie: Noch während die Hardware-Varianten im Handel erhältlich sind, erscheinen bereits die Plug-ins mit identischem Namen und Klangaufbau in den Online-Shops.

Korg betritt damit neues Terrain. Ich kann mir vorstellen, wie die Köpfe bei Korg geraucht haben, ob die Veröffentlichung der Native-Versionen evtl. zum Einbruch der Hardware-Synthesizer führen könnte. Ein mutiger Schritt, der einmal mehr zeigt, dass die Macher bei KORG die Leidenschaft an Synthesizern noch lange nicht verloren haben.

Das preisliche Verhältnis zur Hardware beträgt immerhin den Faktor 1:3 zu Gunsten der Software.

Stellt euch vor, Waldorf würde den Iridium oder den Kyra als Plug-in anbieten. Natürlich hinkt der Vergleich, denn bei einem Verhältnis von 1:3 würde dann die Software-Variante des Waldorf Kyra derzeit 533,- Euro kosten, die des Waldorf Iridiums sogar 813,- Euro. Wie wir uns alle vorstellen können, wäre kaum jemand bereit, diesen Preis dafür zu bezahlen.

Trotzdem könnte das Korg-Modell Schule machen. Wir erinnern uns an den Access Virus, der als Plug-in für die Powercore-Plattform von TC-Electronic erschien. Damals ein großer Erfolg, obwohl die Anschaffung der TC-Hardware Powercore zwingend notwendig war, um das Plug-in zum Laufen zu bekommen. Access ist sozusagen mit gezogener Handbremse gefahren, um seine Hardware-Verkäufe zu schützen.

Aber angenommen, es gäbe einen Waldorf Iridium als Plug-in für 150,- Euro, würde der nicht einschlagen wie eine Bombe? Die Menge der Verkäufe entscheidet doch am Ende darüber, wie rentabel das Geschäft ist. Behringer hat es vorgemacht, wird Zeit, dass außer Korg noch jemand mit baugleichen Plug-ins der hauseigenen Hardware nachzieht. Das wäre dann auch moralisch unantastbar und würde von den Usern weltweit sicher gefeiert werden.

Rolands Variante mit ineinander verwobenen Produktfamilien finde ich hingegen weniger attraktiv. Alle können alles. Mir persönlich fehlt da das Profil, wenn die Hardware komplett austauschbar ist – quasi nur noch zum Controller degradiert wird. Ich weiß, ich denke da ziemlich old-school, aber die Kombination aus dedizierter Hardware, die rund um eine spezielle Software gebaut wurde, liegt mir persönlich einfach mehr.

Und damit kommen wir direkt zum Vergleich von Hard- und Software der beiden aktuellen Korg Klangerzeuger opsix und wavestate.

Korgs neue Wavestation-Generation

Viele Interessenten für den Korg Wavestate wurden wahrscheinlich durch den Vorgängen Korg Wavestation von 1990 angelockt. Die Korg Wavestation besitzt als Keyboard und Rack-Expander ein einzigartiges Konzept: die Kombination aus 4 Oszillatoren, die über einen Vektor-Stick frei gemischt werden können, während jeder Oszillator wiederum aneinander gehängte Samples und Schwingungsformen abspielen kann, sogenannte Wave-Sequenzen.

Mit dieser Kombination aus Wave-Sequenzen und Vektor-Kontrolle, ist die die Korg-Wavefamilie sogar vielseitiger einsetzbar als die Vertreter der Wavetable-Synthese wie Microwave oder PPG Wave. Bei aller möglichen Ähnlichkeit gibt es zwischen den beiden Familien aber auch deutliche Klangunterschiede.

Marko Ettlich hat zur Korg Wavestation einen wunderbaren Bericht für uns verfasst, den ihr hier findet.

Größtes Manko der Wavestation war zum einen die reduzierte Bedienoberfläche aus Knöpfen und Menü-Diving, zum anderen der Resonanzparameter in der Filtersektion. Und trotzdem konnte die Wavestation überzeugen, erzeugte sie doch außergewöhnlicher Klangteppiche, die mit keinem anderen Synthesizer seiner Zeit möglich waren.

Bereits 2004 brachte Korg die Wavestation als Plug-in auf den Markt, das inzwischen optisch überholt, immer noch erhältlich ist und auf aktuelle Betriebssysteme angepasst wurde. Gerade mal 50,- Euro kostet dieses Plug-in derzeit im Sommertage bei Korg.

Übrigens besonders spannend, die integrierte Zufallsfunktion, die tatsächlich erstaunliche und neue Ergebnisse auf Basis des aufgerufenen Sounds produziert.

Mit der Korg Wavestate ist 2020 dann endlich der Traum einer verbesserten Wavstation wahr geworden. In der Regel warte ich mindestens ein halbes Jahr nach Release mit dem Kauf eines neuen Synthesizers. Meistens sind dann die Preise schon gesunken und Updates erhältlich. In diesem Fall gehörte ich zu den „Early Birds“ und wurde auch nicht enttäuscht.

Über das Genaue mehr an Funktionen von Wavestate vs Wavestation gibt es bei uns zwei ausführliche Tests:

Kommen wir nun aber zur nativen Umsetzung der Korg Wavestate

Das Korg Wavestate Native Plug-in

Schon beim ersten Blick auf die GUI stellt man fest, dass der Bildschirm, im Gegensatz zum Wavestation Plug-in, effizient ausgenützt wurde. Anfänglich durch eine die Menge an Feldern geradezu überfordert, erkennt man dahinter aber die stringente Systematik, lässt sich das Plug-in sehr gut bedienen auch wenn der Sexappeal anderer aktueller Plug-ins nach meinem Geschmack nicht erreicht wird.

Im Prinzip ist die Native-Version gleichzusetzen mit der Hardware plus Software-Editor aus Version 2.1 (siehe Link oben). Aus diesem Grund lassen sich auch die Sounds aus beiden Plattformen beliebig austauschen. Und auch klanglich konnte ich keinen Unterschied feststellen.

Von der Bedienung hat die Hardware nach meinem Geschmack aber die Nase vorn, seitdem es den Editor dazu gibt:

Alle Regler auf der Hardware-Wavestate tauchen direkt als Software-Controller im Editor auf. Das macht Spaß und die direkte Bedienung an der Hardware kommt meinem Editierverhalten stark entgegen.

Auf der anderen Seite ist das Native-Plug-in deutlich übersichtlicher gestaltet und lässt sich mit einem hochwertigen Hardware-Controller koppeln. Und als hochwertig darf man die Wavestate-Keyboards leider nicht bezeichnen. Die Tastatur und das Gehäuse sind für viele Käufer eine Enttäuschung gewesen.

Lohnt sich die Anschaffung, wenn man schon ein Korg Wavestation Plug-in besitzt?

Allemal. Die Korg Wavestate ist der Wavestation weit überlegen – eigentlich in allen Punkten. Nur der schöne Zufallsgenerator fehlt (oder ich habe ihn nicht gefunden). Schade ist eigentlich nur, dass es für Wavestation-Sounds kein Import-Programm in die Wavestate-Plattform gibt.

Während die Menge an verfügbaren Sounds für die Wavestate noch sehr mager ist, waren nämlich für die Wavestation unzählige Soundpakete vorhanden. Alleine von Korg selbst mehr, als man jemals brauchen wird (und im Wavestation Plug-in sind sie alle enthalten). Es wäre eine Freude gewesen, nun endlich auch die alten Wavestation-Sounds mit Resonanz oder neuen Modulationsmöglichkeiten anzureichern. Auf Nachfrage bei Korg erklärte man mir, dass die Konvertierung extrem aufwendig gewesen wäre, aber da die Wavestate-Units alle Schwingungsformen der Original-Wavestation (auch EX) enthalten, könnte man die Sounds jederzeit selbst nachbauen. Aha. Na dann mal viel Spaß damit.

Vielleicht hat man bei KORG ja doch noch ein Ohr für die Bitte von zahlreichen Usern nach einer Konvertierungs-Routine. Wäre jedenfalls ganz oben auf meiner Wunschliste.

Kommen wir zum nächsten native-Probanden.

Das Korg opsix Native Plug-in

Anders als bei der Korg Wavestate, kommt hier der Vorgänger nicht aus dem eigenen Haus, sondern im Prinzip aus dem Hause Yamaha. Mit dem Yamaha DX7 und all seinen Nachfolgern hatte Yamaha seinen wohl größten Erfolg und er Synthesizer-Historie. 1983 erstmals auf den Markt gekommen, hat Yamahas Synthesizer-Sparte sicher gute 10 Jahre seinen Schwerpunkt auf seine FM-Keyboards, Desktops und Racks gelegt – und damit auch einige Jahre den Markt beherrscht.

Die erste richtig gut gelungene Plug-in-Adaption, die im Großen und Ganzen auf dem DX7 aufbaute, erschien 2004 von Native Instruments unter dem Namen FM7. Zwei Jahre später brachte Native Instruments die verbesserte Version FM8 auf den Markt. Es dauerte allerdings noch einige Jahre, bis es zu einem echten FM-Revival kam. Und genau auf diesem FM-Hype reagierte Korg (ein wenig spät) 2020 mit dem Synthesizer Korg opsix. Erst als 61 Tasten Keyboard im Look eines DX7 geplant, wurde es dann doch der kleine Plastikbomber opsix.

Die Konkurrenz, vor allem im Plug-in-Bereich, ist hier also deutlich umfangreicher als bei der Korg Wavestate. Dem hat man bei Korg durch eine deutlich erweiterte Synthese Rechnung getragen. So lassen sich die 6 Operatoren nun freu verknüpfen, jeder Operator hat Zugriff auf 21 verschiedene Schwingungsformen oder kann auch alternativ mit anderen Synthesen bestückt werden. Hinzukommen neue Modulationsmöglichkeiten, eine richtige Filtersektion und vieles mehr. Am besten lest ihr hierzu den genialen Test von FM-Papst Robert Skerjanc, der den opsix geradezu seziert hat:

Und auch beim opsix hat Korg die Native-Version hervorragend umgesetzt. Klanglich konnte ich keinen Unterschied erkennen. Allerdings hat aktuell die Keyboard-Version noch einen ganz entscheidenden Vorteil, sie erlaubt den Import von DX7 -Sounds. Und davon gibt es im Netz mehr als für jeden anderen Synthesizer auf der Welt.

Die Konvertierung war zwar am Keyboard nur eingeschränkt möglich (immer nur bankweise, je 32 Sounds) und auch qualitativ nicht immer astrein, aber teilweise funktionierte das ganz gut. Warum Korg bei der Native-Version dieses Feature nicht integriert hat, ist mir ein Rätsel. Im Handbuch konnte ich nichts finden – aber vielleicht tue ich Korg Unrecht – wenn ja, bitte gleich bei mir melden.

Auf der anderen Seite muss man aber auch zugestehen, wer den „wahren DX7 Sound der ersten Generation“ haben will, der kommt an einem Vintage DX7 so oder so nicht vorbei. Ich habe ir für diesen Zweck den handlichen Yamaha TX7 Desktop-Expander zugelegt. Der ist preislich immer noch günstig zu haben und hat all das im Klang, was ich bei den FM-Software-Klonen immer vermisse – und auch nur schwer beschreiben kann.

Ansonsten muss ich dem opsix Plug-in aber sehr sehr hohe Qualität bescheinigen. Sowohl in der Bedienung als auch in der Klangqualität. FM klingt damit absolut zeitgemäß und durchsetzungsfähig. ich würde es irgendwie High-End nennen. Quasi FM auf Hochglanz poliert.