Neutral Labs PIP & Nijel, Eurorack-Module

Vari-Distortion & Clocked CV-Source

Neutral Labs stellt mit PIP einen dualen Clocked CV-Generator/Recorder und mit Nijel einen variablen Distortion-Effekt vor. Beide Eurorack-Module bieten mehr, als man auf den ersten Blick vermuten möchte.

Neutral Labs PIP

PIP kombiniert zwei LFOs, die zueinander synchronisiert werden können. Dafür gibt es eine interne Clock sowie einen Eingang für eine externe Clock. F für das Verhältnis zwischen den zwei Einheiten sind vorgegebene Ratio-Werte vorhanden. Es ist aber auch ein unsynchronisierter bzw. ein Phasen-verschobener Betrieb möglich. Die LFOs sind mit 16 Wavetables ausgestattet, die aus je drei Waves bestehen, zwischen denen übergeblendet werden kann. Ebenso können Random-Werte bzw. Sample&Hold ausgegeben werden.

Außerdem lassen sich mit dem 8 TE breiten Modul Reglerbewegungen und anliegende CV-Signale von externen Quelle aufzeichnen und als CV-Verlauf nutzen. Dieser lässt sich wiederum mit den Wavetables morphen und zur Clock synchronisieren.

Dieses nur vier TE breite Distortion-Modul hat mit je einem Ein- und Ausgang sowie einem Regler samt CV-Eingang eine sehr übersichtliche Ausstattung. Die Besonderheit besteht hier in den Slots, die Karten aufnehmen können. Darüber lässt sich der Charakter der Verzerrung verändern.

Das gleiche Konzept gibt es bereits beim Filter-Modul Scrat und die vier bislang verfügbaren Karten (werden separat verkauft) lassen sich in beiden Modulen nutzen. Man kann aber noch darüber hinaus gehen und elektronische Bauteile wie Dioden, Kondensatoren und Widerstände anstelle der Karten hineinstecken, was laut Entwickler absolut sicher sein soll.

Neutral Labs PIP und Nijel können über autorisierte Händler bezogen werden. PIP kostet 295,- Euro als fertiges Modul bzw. 95,- Euro als DIY-Kit, der Preis von Nijel beträgt 159,- Euro bzw. 40,- Euro in der DIY-Version.