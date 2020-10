NEWS: Kemper Profiler OS 8.0

Kemper bringt IOS 8.0 Update raus

Kaum eine Firma hat die Gitarren- und Verstärker-Welt so aufgerüttelt in den letzten Jahren wie Kemper. Und kaum eine Firma steht im Zentrum so vieler hitziger Debatten, wie es denn mit der Musikerwelt weiter gehen soll. Wir hatten in der Amazona-Community zuletzt eine hitzige Debatte bzgl. Kemper-Sperren bei Amps, und prinzipiell ist es spannend zu sehen, wie die Musikerwelt der irren Innovation seitens Kemper gegenübersteht.

Jetzt gibt es nichtsdestotrotz ein ordentliches, fettes Update für alle Benutzer des Kemper Profilers. Die Firma bietet nun das das Profiler Operating System 8.0 an. Aktuell noch im Public Beta Modus, geht mit dem Update jedoch ein umfassendes, vollständig neues Overdrive-System einher. Der Kemper Profiler erhält neue Overdrive-Zerren, die es allesamt in sich haben und folgenden Klassikern inspiriert worden sind:

Ibanez / Maxon TS808, TS9

Klon Centaur

Horizon Precision Drive

Boss OD-1, SD-1

Analogman King Of Tone

Timmy Overdrive

Marshall Bluesbreaker MK1

Allesamt ziemlich zeitlose Klassiker, wie man sieht. Ich persönlich freue mich bereits jetzt schon, die Diskussion um den Kemper Klon Centaur im Soundvergleich mit den Originalen zu hören. Kemper hat sich zumindest – so die eigenen Angaben – die Mythen zur Brust genommen und sie in feinster, genauer Kemper Manier seziert.

Kemper Profiler OS 8.0 – Kemper Drive Update

Das Resultat des Ganzen? Der Kemper Drive. Er ist in der Lage, den Charakter der Overdrive Pedale adäquat wieder zu geben und vieles mehr. Man dürfte gespannt sein, was die Profiling Technologie aus dem komplizierten Zusammenspiel von Amp und Overdrive Pedalen rausholt. Die Dynamiken und Interaktionen zwischen den einzelnen Faktoren machen so viel aus – da ist man natürlich wahnsinnig gespannt, wie Kemper das abbilden. Aber prinzipiell soll da alles gehen: Tighter Hi Gain, cremiger Blues Sound, ein ordentlicher Tubescreamer für eure Marshall Profile sowie Kombinationen eurer Fender Twin Reverbs mit dem Timmy oder Klon Centaur. Kemper setzt zudem einen drauf und bringt einen OCD-Verzerrer der Eigenmarke zusätzlich mit dem Update raus.

Klar ist: auch hier werden sich wahrscheinlich wieder eine Menge Geister schneiden. Wir werden uns das selbstverständlich im Detail ansehen und die berechtigte Frage stellen: darf Kemper das, sollte Kemper das dürfen – und wie klingt es im Vergleich zu den Originalen?

Schauen wir mal. Bis es soweit ist, kann man sich einen ersten Eindruck durch die Promos verschaffen:

Die Profiler Version 8.0 ist als public beta hier zu finden: www.kemper-amps/downloads