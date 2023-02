News: Stanton STX, mobiler Turntable für DJs

Scratchen - jederzeit und überall

Neues für Turntablists: mit dem Stanton STX wird ein neuer portabler Scratch Turntable vorgestellt, der alle notwendigen Features hat, um seine Cuts überall unter Beweis stellen zu können.

Nicht nur die portablen Maße macht den Stanton STX überall einsatzfähig. Vielmehr kommen noch die wiederaufladbare Batterie und der verbaute Lautsprecher hinzu. So kann es überall ans Scratchen gehen. Dabei verfügt der Turntable auch über einen verbauten mini Innofader Nano.

Dieser wird vom Hersteller mit einer Lebensdauer von über vier Millionen Zyklen angegeben und verspricht durch seine Leichtgängigkeit rasiermesserscharf zu sein. Die Position des Crossfader kann einfach angepasst werden und sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder die richtige Handhabung bereitstellen. Alle Abspielgeschwindigkeiten sind hier möglich, egal ob 33 RPM, 45 RPM oder 78 RPM und am Gerät finden wir auch einen 45 RPM-Adapter.

Darüber hinaus verfügt der Stanton STX über Poti zur Einstellung des Crossfader, um auf alle Wünsche des Anwenders einzugehen. Dabei kann der Crossfader natürlich auch in Reverse geschaltet werden!

Zu den weiteren Schlüsselfunktionen des Turntable gehört der Strombetrieb über zwei wieder aufladbare Batterien, die mehrstündige Sessions ermöglichen sollen. Die Batterie kann via USB-C-Anschluss aufgeladen werden. So ist auch der Anschluss an eine Powerbank möglich und unterstützt die Portabilität des Stanton STX zusätzlich.

Beats und Loops können via Bluetooth eingespeist werden und bringen so den passenden Hintergrund für eure Scratches. Über den USB-Port könnt ihr via „one-touch“ direkt in guter Qualität jede Performance unkompliziert auf einen USB-Stick als .WAV aufnehmen. Darüber hinaus habt ihr selbstverständlich auch die Möglichkeit via Cinch-Anschluss externe Lautsprecher direkt am Turntable anzuschließen. Zudem haben wir Kopfhörer-Ausgänge in sowohl 6,3 mm als auch in 3,5 mm Ausführung.

Die Abdeckung schützt nicht nur euren Turntable, nein darüber hinaus fungiert diese auch als Untersatz und bringt den Stanton STX auf die Standardhöhe aller gängigen Plattenspieler. Die Nadel ist austauschbar und der Tonarm kann eingerastet werden, sodass beim Transport alles abgesichert ist.

Natürlich darf neben dem Start/Stop-Button und dem verbauten Lautsprecher auch kein Pitch-Fader fehlen. Dieser hat einen Switch um via „Ultra-Pitch“ alle möglichen, gewünschten Geschwindigkeiten mit einer Pitch Range von 50% abzudecken. Mit Maßen von 33,02 cm x 33,02 cm x 10,16 cm (L x B x H) mit Abdeckung (8,26 cm Höhe ohne Abdeckung) und einem Gewicht von nur 2,4 Kilogramm kann der Plattenspieler einfach transportiert werden. Der Stanton STX wird für einen Preis von 329,- Euro erhältlich sein.