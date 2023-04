Origin Effects DCX Boost und DCX Bass, Effektpedale

610 Preamp-Sounds für Gitarre und Bass

Mit dem DCX Boost und dem DCX Bass hat der britische Hersteller Origin Effects zwei neue Pedale herausgebracht, die auf dem Universal Audio 610 Preamp basieren und für einen unverkennbaren Sound mit Vintage-Charakter sorgen sollen.

Der DCX-Boost ist in seinen Frequenzen auf die Gitarre abgestimmt. Der DCX Bass ist von der Konstruktion identisch, richtet sich aber an die Bass-Fraktion und wurde entsprechend angepasst.

Der Origin Effects DCX Boost verfügt über Level-, Drive-, High-Frequency- und Low-Frequency-Regler. Dazu gibt es dann noch zwei Betriebsmodi: OD und EQ.

Die Modi des DCX Boost

Im EQ-Modus ermöglicht das Pedal, dass die Höhenansprache bei sauberem Pedal-Set völlig flach bleibt. Es gibt einen subtilen Höhenabfall, der allmählich zunimmt, wenn der Ton zu übersteuern beginnt. Damit reagiert er auf die Spieldynamik und Änderungen der Gitarrenlautstärke, was zu einem nahtlosen Übergang zwischen wärmeren Overdrive-Tönen und funkelnden Cleans führt. Im OD-Modus ist dieser Top-End-Roll-Off immer aktiv, unabhängig von Signalpegel oder Spieldynamik.

Der OD-Modus hat drei verschiedene Voicings mit den Bezeichnungen Dark, Flat und Medium.

Die EQ- und OD-Modi des DCX Boost bieten eine große Bandbreite an Gain, die von sauberen Boosts und subtiler Färbung über Breakup- und Low-Gain-Drives bis hin zu fast Fuzz-ähnlichen Tönen reicht. Diese erinnern an eine Retro-Aufnahmekonsole mit aufgedrehter Eingangsverstärkung. Orientiert an dem legendären Vorbild bleibt das gesamte Frequenzspektrum komplett flach.

Equalizing

Die L.F.- und H.F.-Regler geben Kontrolle über Bässe und Höhen in den Frequenzen, die speziell für E-Gitarren angepasst wurden. Diese Regler wurden entwickelt, um eine leistungsstarke EQ-Formung zu liefern, ohne die Klarheit der Bässe zu beeinträchtigen oder die oberen harmonischen Höhen zu überbetonen. Die Bässe können geboostet werden, ohne dass der Ton matschig wird. Die Höhen können angehoben werden, ohne die harten Flanken eines übersteuerten Signals überzubetonen. Perfekt, um das Clean-Boost zu optimieren, verschiedene Gitarren auszugleichen oder einen einzigartigen übersteuerten Ton herauszuarbeiten.

Der DCX Boost ist die Art von Pedal, mit der der Spieler wirklich seine eigene Verwendung finden kann. High-Fidelity-Clean-Boosts können den Ton optimieren, ohne ihn drastisch zu verändern. Dezenter Low-Gain-Overdrive kann einem Ton, der sich abheben möchte, etwas Persönlichkeit verleihen. Und die volle Retro-Sättigung strahlt Charakter aus, wie es nur klassische analoge Schaltungen können. Wie die beste Vintage-Studioausrüstung wurde auch der DCX Boost entwickelt, um zu inspirieren.

Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 259 GBP.

Hauptmerkmale

EQ- und OD-Modi für einen vielseitigen Gain-Bereich

EQ-Regler auf Klarheit ausgelegt

Adaptive Circuitry reagiert auf Dynamisches Spiel

Voice Control zur Feinabstimmung der Höhenwiedergabe

Ultrahohe Eingangsimpedanz

Hochwertiger gepufferter Bypass

Perfekt, um Ihrem Signalpfad etwas 610 Preamp-Magie