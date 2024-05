Presonus Quantum ES 2/ES4, Quantum HD 2/HD 8, Audiointerfaces

Neue Audiointerface-Reihe

Aus dem Hause Presonus gibt es neue Audiointerfaces, die auf die Namen Presonus Quantum ES 2/ES4 und Presonus Quantum HD 2/HD 8 hören. Ausgestattet sind die vier Interface mit neuen MAX-HD-Mikrofonvorverstärkern, die bis zu +75 dB Verstärkung bieten. Darüber hinaus spricht Presonus in der offiziellen Ankündigung von „hochwertigen rauscharmen Wandlern“ und Treibern mit geringer Latenz. Die Instrumenteneingängen an der Vorderseite wurden zusammen mit Fender entwickelt. Natürlich integrieren sich die neuen USB-C-Audiointerfaces nahtlos in Studio One, lassen sich aber auch in allen anderen DAWs nutzen.

Die Highlights der neuen Quantum Audiointerfaces sind:

Auto Gain – Mit dieser Taste kann der Nutzer seine Pegelpräferenz einstellen

Loopback

Reamping – Gitarristen, die ein Quantum HD-Interface verwenden, profitieren von den Reamping-Ausgängen an der Vorderseite

Bei den Interfaces der ES-Serie, die in zwei Modelle ES 2 und ES 4 aufgeteilt ist, sind als Desktop-Recording-Lösungen konzipiert und wandeln mit 24 Bit und 192 kHz.

Die HD-Serie ist ebenfalls in zwei Modellvarianten erhältlich – dem HD 2 und dem HD 8. Während beide HD-Geräte eine Verarbeitungsrate von 32 Bit / 192 kHz und einen Dynamikbereich von 124 dB bieten, ist das HD 8 das Rack-montierbare Flaggschiff-Modell, das umfangreiche I/O-Optionen ermöglicht.

Die wichtigsten Features könnt ihr der folgenden Tabelle entnehmen:

Alle vier Interface sind ab sofort im Handel erhältlich. Presonus gibt für die vier die folgenden Preise an: ES 2: 229,- Euro, ES 4: 329,- Euro, HD 2: 499,- Euro, HD 8: 999,- Euro. So bald uns weitere Informationen vorliegen, erweitern wir diese News entsprechend.