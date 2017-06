Report: TEILE Elektronik, DJ-Effekt-Manufaktur

Alles begann mit einem Boss DD-7, dem Wunsch nach anderen Funktionen und dem Mut und dem Erfindergeist, genau dies umzusetzen. Was erst als kleines Produkt für den Eigenbedarf gebaut wurde, entwickelte sich aufgrund unerwarteter Nachfrage nun doch zu einem Produkt mit eigener Entwicklung. Keinemusik KD7 wurde zum TEIL1, auch genannt Keinedelay und wir sind quasi mittendrin in dem Report über eine kleine Firma aus Berlin und ein Produkt, das so eigentlich gar nicht geplant war.

Diese Firma heißt „TEILE“

… und wir fangen vielleicht einfach einmal vorne an. Alles begann 2013 im Haus der Keinemusik Crew in Berlin. Die Jungs sind dafür bekannt, neben dauerhaftem internationalen Tour-Alltag, stetig (und das seit Jahren) für gute Releases zu sorgen. Diese erscheinen auf dem eigenen Label Keinemusik und landen dann mit einer ordentlichen Portion Liebe auf den Plattentellern der Käufer. Tatsächlich ist Keinemusik, wie sie selbst sagen, ein DIY-Betrieb. Keinemusik ist irgendwas, eine Crew, ein Kollektiv, eine Bande von Artists mit einer Idee und Liebe zu dieser. So ist Handmade ein Markenzeichen, wie aber auch bewusst ein Weg der Produktion. Platten werden per Hand verpackt im eigenen Haus, Artworks kommen immer von der einer Person und eigentlich ist jede Platte mit einem eigenen Artwork versehen. Keinemusik, das sind Rampa, Adam Port, &me, David Meyer und Reznik. Das sind nur fünf? Richtig. Monja Gentschow fehlt, denn sie ist zwar Künstlerin, aber keine Musikerin. Sie ist es jedoch, die seit Anfang an die CI und somit Plattencover und alles Visuelle geprägt hat und sie ist Keinemusik Crew Mitglied seit Anfang an. Vieles Releases? Von wegen. Jeder Artist macht ein Release pro Jahr. Klingt alles ein wenig straight, vielleicht erst – ist es aber nicht. Wer die Jungs kennt weiß, sie machen das genau so, weil sie es so wollen und weil es sich für sie so richtig anfühlt.

Und weil die ganze Geschichte sehr interessant ist, habe ich dem Keinemusik und dem TEILE Elektronik Headquarter in Berlin einmal einen Besuch abgestattet und mir das Ganze einmal angesehen.

Ganz gemütlich in Kreuzberg im Hinterhof findet man dort das Hauptquartier, Studios und Produktionsstätte für TEILE. Und ich traf Benjamin Hughes, der gar nicht zur Keinemusik Crew gehört, aber trotzdem voll involviert ist.