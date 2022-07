reProducer Audio Labs Epic 4, aktiver Nahfeldmonitor

Die kleinste Epic-Box

Der aktive Nahfeldmonitor reProducer Audio Labs Epic 4 ist das bislang kleinste Modell des Herstellers. Neben der Anwendung als Studioabhöre soll sich Epic 4 auch sehr gut für Multikanlasystem wie 5.1, 7.1 oder Dolby Atmos eignen. Die Monitore lassen sich sowohl aufstellen als auch mit einer passenden Befestigung an einer Wand anbringen.

Epic 4 besitzt den gleichen hochwertigen, analogen Signalweg wie die größeren Modell der Serie.

Laut Hersteller soll sich der Monitor durch einen gradlinigen Klang, schnelles Ansprechverhalten und eine hohe Dynamik auszeichnen. Es gibt Regler für Höhen und Tiefen, um die Box an die jeweilige Räumlichkeit anzupassen.

Die Eingänge sind als XLR- und Cinch-Buchsen ausgeführt. Zum Lieferumfang gehören abnehmbare Spike-Füße und eine gepolsterte Tragetasche, um die kompakten Monitore (knapp 3 kg pro Box) sicher transportieren zu können.

Wann reProducer Audio Labs Epic 4 lieferbar sein und wie viel eine einzelne Box oder ein Paar kosten wird, wurde noch nicht mitgeteilt.

reProducer Audio Labs Epic 4 Hersteller-Spezifikationen

Frequency Response: 80 Hz – 30 kHz ± 3dB

Frequency Response: 65 Hz – 40 kHz ± 10dB

Amplifier Power: Woofer 50W RMS, Tweeter 50W RMS

Amplifier Technology: Class D, 115 dB dynamic range, high current and damping, range over 100 kHz, ultra-low no-noise

Max. Sound Pressure (pair, 1m): 106 dB(C) SPL

Power Supply: Universal 100-240VAC, 50/60Hz

Woofer: 4″ – own design for high transient & low resonance

Tweeter: 1″- own design for high transient & wide response

Crossover: 3kHz, 24dB/Octave

Input Impedance balanced (XLR): 12kOhm

Input Impedance unbalanced (RCA): 3.3kOhm

Input Sensitivity balanced: +4 dBu

Input Sensitivity unbalanced: -10 dBV

Room Correction High: ± 5 dB in 1 dB Steps above 2.5kHz

Room Correction Low: ± 5 dB in 1 dB Steps below 250Hz

Dimensions without Spikes: 210 x 160 x 175 mm

Dimensions with Spikes: 240 x 160 x 175 mm