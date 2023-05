RIP: Tina Turner ist mit 83 Jahren verstorben

RIP: Tina Turner wird nie mehr für uns singen!

Wie die Redaktion soeben erfahren hat, ist die Rocksängerin, Schauspielerin und Schriftstellerin Tina Turner (26.11.1939 – 24.05.2023) nach langer Krankheit im alter von 83 Jahren im Kreis ihrer Familie verstorben.Eine echte Legende begleitet uns nicht mehr durch die Welt der Musik.

Eigentlich ist Tina Turner unsterblich. Sie kann einfach nicht von uns gegangen sein! Sie war schon immer da und sie war nie weg. Ihre Kunst begleitetet uns über 60 Jahre und vor ihren Leistungen konnte man nur den Hut ziehen! Wenn man an Tina Turner denkt, muss man natürlich an ihre unvergleichliche Stimme denken, man muss an ihre Löwenmähne denken. In dieser Frisur kommt alles zum Ausdruck, was Tina Tuner ausmachte:Eine ungebändigte animalische Energie, die in großartigen Konzerten und schauspielerischen Leistungen in unser kulturelles Erbe eingebettet ist.

Ihre Lieder sind mit Tina Turner unsterblich geworden, weil sie mit größter Sorgfalt inszeniert worden sind und Tina Turner auf dem Leib geschrieben worden sind. Proud Mary, The Best, Private Dancer, Steamy Windows, What’s Love Got To Do With It und natürlich We Don’t Need Another Hero aus dem postapokalyptischen Film Mad Max, der vor allem durch Tina Turner in Erinnerung bleiben wird. Das letzte James Bond Thema, welches sich in das Gedächtnis der Pop-Kultur eingepflanzt hat, war meiner Ansicht nach Goldeneye aus dem Jahr 1995, der von Tina Turner gesungen worden ist. Sie verstand es in diesem Titel alles auszudrücken, was einen James Bond Film ausmacht.Die Melodie klingt geheimnisvoll, dramatisch, abenteuerlich und spiegelt genau das wieder, was sich ein Kinogänger und Kinogängerin unter der Arbeit eines Geheimagenten im Dienste ihrer Majestät erwartet.

Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass Tina Turner nicht immer den Ruhm eines Superstar Rockstar verkörperte. Tina Turners Kindheit in den USA war von Rassismus und Gewalt geprägt. Erste Erfahrungen als Sängerin machte sie in der Kirche.1958 lernte sie den Mann kennen, er ihr Talent erkannte, aber sie auch fast gleichzeitig zerstörte. Tina Turner arbeitete sich in der Band von Ike Turner von einer Backgroundsängerin zur Solistin hoch.

Weil sie so beliebt beim Publikum wurde und sie mit Ike Turner eine Beziehung führte, wurde aus ihnen das sehr erfolgreiche Duo Ike & Tina Turner. Bevor der Titel Proud Mary sie zu Stars machten, erschien 1966 River Deep – Mountain High, der ihren Ruhm begründetet.

Trotz dieser Erfolge war die Beziehung zwischen Tina Turner und Ike Turner toxisch. Ike Turner nahm Drogen, schlug Tina Turner war eifersüchtig und kontrollierte Tina Turners Leben.1976 schaffte sie es, Ike Turner zu verlassen und die Scheidung wurde 1978 vollzogen. Für ihre Freiheit musste Tina Turner einen hohen Preis zahlen, der ihre Karriere fast zum Erliegen brachte. Von der gefeierten Heldin der 1960er-Jahre musste sie sich bis 1983 ihren Erfolg als Solo-Künstlerin neu erkämpfen.

Bis dahin wollte kaum noch jemand was von Tina Tuner wissen.Der alte Al Green Hit Let’s Stay Together wurde in der Version von Tina Turner ein Hit und 1984 kam mit Private Dancer der ganze große Erfolg als Solistin, der bis zu ihrem letzten Tag auf Erden anhielt. Ihr Leben wurde unzählige Male verfilmt, seit 2018 wird das Tina Turner Musical erfolgreich aufgeführt. 1991 wurden Ike & Tina Turner in die Rock and Hall of Fame aufgenommen und erst 2021 wurde sie als Solo-Künstlerin in die Rock and Hall of Fame aufgenommen.Die letzte Tournee fand 2008 / 2009 statt, da war sie immerhin schon 69 und führte ihrem Publikum nochmals ihre ganze Power als Performerin vor. 50 Jahre war sie damals im Showgeschäft.

Tina Turners Leben ist sicher nicht nur deswegen so beidruckend gewesen, weil sie eine ausgezeichnete Musikerin war. Ihre Geschichte ist auch deshalb so beeindruckend, weil sie trotz aller harten Schicksalsschläge in ihrem Leben den Mut fand weiterzumachen. Sie war praktisch unzerstörbar und war dadurch für viele Menschen ein echtes Vorbild, weil sie immer wieder auf den Füßen gelandet ist und den Mut gefunden hat, weiter zu machen. Diesen Mut haben nicht alle von uns. Tina Turner war eine unglaublich starke Frau und war nicht nur ein großes Vorbild für Frauen, sondern für alle Menschen auf dieser Welt.

Es tut mir leid, dass es mir nicht gelungen ist, alle ihrer Höhepunkte in ihrem Leben in diesem Text unterzubringen und all die Facetten zu beleuchten, für Tina Tuner auch noch bekannt war. Sie hat ihr Leben mehrfach selbst aufgeschrieben und ich denke, es lohnt sich zu lesen. Mit der Verfilmung ihres Lebens war sie nicht immer einverstanden.

Tina, was sollen wir ohne dich machen? Wer stellt sich jetzt wie ein Fels in die Brandung und singt uns in eine bessere Welt?

Rest in Peace, Tina. Danke für Alles!

