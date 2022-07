Roland SP-404 MK2, Firmware Update 2.0

TR-Mode für den Sampler

Ende 2021 stellte Roland die zweite Generation seines beliebten Samplers SP-404 vor. Nun stattet Roland diesen mit einem großen Update aus, das u. a. ein Eingabemodus im TR-Stil ermöglicht.

Roland SP-404 MK2

Als Alternative zum klassischen Recording bietet der SP-404 MK2 mit dem neuen Update 2.0 die Funktion „TR-REC“. Damit lassen sich Patterns ganz im Stil des Step-Modus der TR-X0X-Drumcomputer eingeben. TR-REC unterstützt die Eingabe mehrere Triggers pro Step, die Eingabe kann aber auch chromatisch oder über MIDI-Velocity erfolgen. Auch Motion-Recording ist möglich.

Toll ist auch die Tatsache, dass beide Aufnahmemodi parallel genutzt werden können und man ohne die Wiedergabe zu stoppen, zwischen den Modi wechseln kann.

Neue Effekte für den SP-404 Mk2

Auch ein paar neue Effekte hat Roland dem SP-404 Mk2 mit dem Firmware Update 2.0 spendiert. So finden sich in der MFX-Engine nun die Effekte Cloud Delay, SX Delay, SX Reverse und Backspin. Im Bereich der Input-FX gibt es einen neuen Harmony Effekt und es gibt neue Backing- und Ensemble-Modi im Rahmen der VariPhrase-Features. Diese sollen den Klang merklich verbessern. Und laut Roland sollen sich die Parameter der Effekte nun per MIDI-Control-Change-Befehle steuern lassen.

Neben dem TR-REC Modus und den neuen Effekten hat Roland weitere, kleiner Verbesserungen in das Update 2.0 eingebaut. So bietet der SP-404 Mk2 ab sofort doppelt so viele Undo-Schritte für die Rücknahme von Bearbeitungsschritten, im DJ-Modus können interne Patterns genutzt werden, ein Crossfader ist nun an Bord und es können MIDI-Befehle für die Anwahl von Patterns genutzt werden.

Hier ein Video zu den neuen Funktionen:

Das Update auf Version 2.0 ist kostenlos. Der SP-404 Mk2 Sampler ist zum Preis von 499,- Euro im Handel erhältlich.