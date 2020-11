Rossum Electro Music Mob of Emus, 6-kanalige Signalquelle

6x OSC, Noise oder Modulator

Rossum Electro Music kündigt mit Mob of Emus ein „Polyfunctional Harmonic Sextet“ an. Dieses Eurorack-Modul kann auf sechs Kanälen Oszillator, Noise Source, LFO und noch mehr sein.

Mob of Emus (was für ein großartiger Name!) ist ein digitaler Generator von Signalen. Für jeden der sechs Kanäle kann eingestellt werden, ob er ein über einen weiten Bereich stimmbarer Oszillator (Sine, Triangle, Saw, Pulse), ein Noise Generator oder ein Modulator ist. Bei den Modulationssignalen wird zwischen Cyclical und 1-Shot unterschieden, es gibt also LFOs, Hüllkurven und andere Verläufe, sowie Sample & Hold, Slow Random, Triggers und Rhythm Patterns, wahlweise mit Quantisierung für internen oder auch externen Signale.

Die Signale lassen sich in nahezu jeglicher Kombination erzeugen.

Außerdem kann neben der unabhängigen Nutzung der sechs Kanäle ein Hex Modus aktiviert werden, der als Macro Control Layer alle Kanäle simultan steuert, während das Verhältnis der eingestellten Parameter zueinander beibehalten wird. So lassen sich zum Beispiel sechs Oszillatoren für additive Sounds zusammenfassen oder sechs LFOs für entsprechend viele Ziele gemeinsam steuern. Im Modul können 12 User Presets mit eigenen Konfigurationen abgespeichert werden.

Das 16 TE breite und nur 25 mm tiefe Modul besitzt sechs Steuereingänge und einen weiteren Trigger-Eingang, sechs Einzelausgänge und einen Mix-Ausgang für die Kanäle.

Rossum Electro Music Mob of Emus soll ab Ende November erhältlich sein und wird 399,- Dollar kosten.