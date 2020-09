SC-808 Advanced – erweiterte TR-808 als Software

Alle Drums modifizierbar

Bereits zum #808day stellte Entwickler Yoshinosuke Horiuchi (4H) seine mit SuperCollider realisierte Software SC-808 kostenlos zur Verfügung. Nun folgt die SC-808 Advanced mit weiterreichenden Möglichkeiten.

Die SC-808 Advanced ist zwar an die TR-808 von Roland angelehnt, geht jedoch bei den Editiermöglichkeiten über das Vorbild hinaus, wenn auch nicht so weit wie die RC-808-PLG der Analog Mafia.

Es gibt das gleiche Drumkit wie beim Original, jedoch lässt sich jeder Sound über Funktionen wie Tune, Decay, Tone oder Env editieren, auch die Instrumente, die ursprünglich nicht darüber verfügten. Cymbal, HiHats und Cowbell lassen sich stimmen, die Toms und Congas verfügen über lange Decay-Zeiten.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Filtermodelle bei jedem Instrument zu tauschen. Die SC-808 Advanced hat TB-303, Moog und ein HPF an Bord. Modulationsquellen, wozu 16 LFOs gehören, und Filter lassen sich bei jedem Sound separat aktivieren und wechseln.

Über die Codes von SuperColldier besteht jedoch der Zugriff auf mehr als 100 verschiedene Filter. Weiterhin besitzt die SC-808 Advanced Einzelausgänge. Die Software ist kein Plugin an sich, sondern muss über eine Audio Routing App in eine DAW eingebunden werden.

Zur Software gibt es ein Sample-Pack mit 808-Sounds dazu, das für den alternativen Einsatz mit einfachen Setups gedacht ist. Die 4H SC-808 Advanced kostet mindestens 29,- Dollar per Patreon-Unterstützung für 4H.