Sequential Take 5 Version 2, Firmware-Update

Das sind ja mal tolle News! So langsam wird Sequential mit den Updates so fleißig wie Akai für die MPC😀. Werde ich schnellstmöglich installieren, und Danke für den Hinweis hier! Der Take 5 ist echt super, allerdings wünschte ich mir immer noch bisschen Erweiterung in den FX Parametern, denn ganz ehrlich, der Take 5 ist schon son bisschen schönfärberisch, fast schon in die Richtung Nexus, und halt nicht so „Sequential-Curtis-pur“.

Bei den LFO Destinations auch noch so manches. Das Routing auf den Vintage Knob finde ich völlig überflüssig, der ist zwar nett, aber in der Auswirkung so subtil, dass ich eine Hörbarkeit von LFO modulierten Änderungen bezweifle.

Viel sinniger wären Destinations die ich bei meinem Mopho X4 von Haus aus habe wie z.b. Modulation vom Stepsequencer.