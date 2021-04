Sequential wird Teil der Focusrite Group

Gemeinsam in die Zukunft

Sequential LLC und die Focusrite Group haben heute bekannt gegeben, dass der von Dave Smith gegründete amerikanische Synthesizer-Hersteller übernommen und in die Gruppe eingegliedert wurde.

Beide Seiten sprechen davon, dass mit der Übernahme Synergieeffekte für alle Beteiligten erwartet werden. Für Sequential werden damit größere Ressourcen, eine bessere globale Vermarktung und erweiterte R&D-Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Zur Focusrite Group gehören bereits die Firmen Focusrite, Focusrite Pro, Martin Audio, Optimal Audio, ADAM Audio, Novation und Ampify.

Dave Smith sagt dazu:

“With Focusrite, we’ve found an ideal home and a perfect cultural and technological fit. Phil Dudderidge and his team have a long history of quality, vision, and focus on what musicians and audio professionals really want. We’re excited to join such an industry powerhouse and contribute to our mutual success. I expect great things.”

Hier sein Statement im Video:

Der Kommentar von Focusrite-Gründer Phil Dudderidge:

“We’re excited and pleased to add Sequential’s instruments and pedigree to Focusrite Group’s portfolio of world-class audio and music production tools. Dave Smith’s history as an innovator speaks for itself. From his creation of the world’s first fully programmable polysynth, the Prophet 5, to his co-invention of MIDI, Dave has literally changed the world of music several times. We’re looking forward to continuing his history of innovation and expanding the global market for Sequential’s instruments.”

Das Tagesgeschäft und die Produktentwicklung von Sequential werden unverändert von Dave Smith und seinem Team weitergeführt werden.