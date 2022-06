Das letzte Interview mit Dave Smith, Sequential Synthesizer

Unser letztes Interview mit Dave Smith

Dave Smith, der Gründer von Sequential Circuits, der Erfinder des Prophet-5 und vieler anderer Synthesizer und Sampler, die heute Kultstatus genießen, war schon oft auf unseren Seiten als Interviewpartner zu Gast. Als wir ihn Mitte Mai 2022 erneut zum Interview baten, während er den neuen Oberheim OB-X8 auf der Superbooth 22 in Berlin präsentierte, konnten wir nicht ahnen, dass dies unser letztes Gespräch mit diesem erstaunlichen Mann sein sollte. Dave Smith verstarb zwei Wochen nach diesem Interview am 31. Mai 2022 in Detroit an den Folgen eines Herzinfarkts, nachdem er in der Stadt das Movement Electronic Music Festival besucht hatte.

ANZEIGE

Als wir diese traurige Nachricht erhielten, konnten wir das Unfassbare kaum begreifen. Und so wie uns ging es sicher vielen seiner Fans, die ihn zuvor ebenfalls noch auf der Superbooth 22 getroffen hatten.

Superbooth 22 – ein letzter Spaziergang mit Dave Smith

Wir hatten unser Interview-Studio in den Park vor dem FEZ-Veranstaltungszentrum verlegt. Wir dachten, dass sei eine gute Idee, um befreit von der Hektik in den heiligen Hallen ganz in Ruhe Interviews führen zu können. Meine Aufgabe war es dabei, die gewünschten Gesprächspartner zu akquirieren und schließlich zu unserer Outdoor-Location zu lotsen.

In den Räumen, in denen Dave Smith den neuen Oberheim OB-X8 mit seinem Team präsentierte, war der Trubel am größten. Immerhin hatte Dave es wieder einmal erneut geschafft, DAS Highlight des Events zu präsentieren. Mit Engelsgeduld stellte er sich allen Fragen der Presse und führte Gespräche mit den begeisterten Musikern. Dave wirkte dabei vital wie eh und je. Nur sein linkes Bein schien ihm Probleme zu bereiten, weshalb er einen Gehstock benutzte.

Nach mehreren Versuchen hatte ich dann aber doch die Gelegenheit, ihn zu begrüßen. Meinen Vorschlag, mich nach draußen zu begleiten, nahm er sofort an. Auch er wollte dem Trubel der Superbooth entkommen, wenn es auch nur für eine halbe Stunde war.

Ganz gemächlich spazierten wir die gewundenen Treppen der Superbooth hinab ins Foyer und schließlich ins Freie. Er tat sich ein wenig schwer bei jeder Stufe, die auf unserem Weg lag, aber meine helfende Hand lehnte er dankend ab und lächelte schelmisch dabei.

Wir hatten also Zeit, die Kollegen im Wald mussten eben warten. Und so unterhielten wir uns zum ersten Mal nicht über neue Synthesizer und Produkte, sondern über Geschichten, die das Leben schreibt. Über Familie, die Ups and Downs in den Jahren seit dem Prophet-5, über Literatur und seine tiefe Freude darüber, hier sein zu können, in Berlin … auf dieser Superbooth.

In irgendeinem Kommentar wurde Dave hier im Forum unterstellt, er würde all die neuen Produkte nur aus Geldgier auf den Markt bringen und dass die Preise von Sequential aus reiner Profitgier so hoch seien. Ich kann nur sagen, der Mann, den ich kennengelernt habe, hat kein Interesse an Profit gehabt, der Mann an meiner Seite mit dem Gehstock war ein unverbesserlicher Synthesizer-Liebhaber, der sich über jede neue Erfindung freute wie ein kleines Kind. Ein Mensch, der für von und für seinen Enthusiasmus lebte. Und da war es wieder, dieses schelmische Lächeln, als ich ihn fragte, ob er mir nicht im Vertrauen verraten möge, was sein nächstes Produkt sei. Seine Antwort:

„Wir sind hier für den OB-X8. Wir wollen jetzt diesen tollen Synthesizer hier vorstellen, wollen Input von den Usern. Warum immer gleich an den nächsten Synthesizer denken?“

Und damit hatte er wohl Recht.

ANZEIGE

Kaum war das Interview mit Dave aufgezeichnet, bot ich ihm an, ihn wieder zurückzubringen – doch er lehnte ab. „Das kann warten. Bring mich doch bitte zu den Zelten, wo auch U-He ist, ich will mir da etwas Neues anschauen.“

Und so durchquerten wir den Wald, bis wir die Zelte sehen konnten. Dabei fiel kein einziges Wort mehr. Ein letztes Mal reichten wir uns die Hand, ich wünschte ihm noch eine gute Zeit und er verabschiedete sich mit den Worten: „Wir sehen uns!“ Ich musste zurück zum FEZ, um den nächsten Interviewpartner abzuholen. Kurz hielt ich nochmals inne und sah Dave nach. Hätte ich ihn vielleicht doch noch bis zu den Zelten begleiten sollen? Aber meine Sorgen waren unbegründet, denn schon hatten ihn andere Besucher erkannt und baten um Selfies mit ihm. Er lächelte nur schelmisch und nickte ihnen zu.