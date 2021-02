Solid State Logic UF8, neuer SSL DAW-Controller

Premium DAW-Controller für bis zu 3 DAWs gleichzeitig

Während die meisten Hersteller zur oder um die NAMM Show 2021 herum ihre ersten neuen Produkte des Jahres vorgestellt haben, lassen sich andere mehr Zeit. So auch Solid State Logic (SSL). Punktgenau zur Mittagszeit hat das britische Unternehmen heute einen neuen DAW-Controller namens UF8 vorgestellt.

Der als Premium DAW-Controller betitelte UF8 bietet acht komplette Kanalzüge, die mit berührungsempfindlichen 100 mm Fadern und Farb-Displays ausgestattet sind. Pro Kanal stehen ein Drehregler sowie drei Buttons für Solo, Cut und Select zur Verfügung, oberhalb des Displays befindet sich ein weiterer Button zur Steuerung von Menüeinträgen/Parametern im Display.

Links und rechts verteilen sich eine Vielzahl weiterer Bedienelemente, so u. a. Buttons für Layer und Quick, Send/Plugin, Automation, Push-Encoder, Cursor-Pfeile und vieles mehr. Auf den ersten Blick wirkt der UF8 überaus aufgeräumt und hochwertig. Bis zu vier UF8 Controller können kaskadiert werden, so dass man maximal 32 Kanäle simultan steuern kann. Bis zu drei DAWs können gleichzeitig angesteuert werden.

Optional erhältlich sind Rackmontagewinkel, die es ermöglichen, den Controller auf 6 HE in einem Rack unterzubringen. Somit lässt er sich auch passgenau in die Mastersektion des SSL ORIGIN Mischpultes integrieren.

Die neue SSL 360° Steuer-Software verwaltet alle Multi-Controller Konfigurationen, individuelle User Key Belegungen sowie die DAW-Umschaltung zwischen verschiedenen Layern und ermöglicht so einen nahtlosen Übergang zwischen verschiedenen Sessions.

Die offiziellen Daten zum Solid State Logic UF8

8 berührungsempfindliche 100 mm Motorfader

8 plus 1 hochwertige Drehregler mit Push-Funktion

8 hochauflösende TFT LCD Farb-Displays

Beleuchtete RGB „Soft Feel“ Taster

Bis zu vier UF8 via USB kaskadierbar (32 Fader maximal)

Hochwertiges Metallgehäuse mit gebürstetem, eloxiertem Top Panel

Steuerung von bis zu 3 verschiedene DAWs gleichzeitig

Kompatibel mit allen gängigen DAWs (Pro Tools, Logic, Cubase, Nuendo, Studio One, Ableton Live u.a.)

DAW-Kommunikation via HUI für Pro Tools mit SSL Workflow-Innovationen wie CHANNEL & PLUGIN Encoder Modus

DAW-Kommunikation via MCU für Logic, Cubase, Studio One and Live

Multifunktionaler, gerasterter Master Encoder für komfortable DAW Navigation, Track Banking und Mouse-Wheel Emulation

43 Individuell belegbare Taster für häufig benutze Shortcuts/Macros (5×8 plus 3 Quick Keys)

2 Fußschalter-Anschlüsse

Stressfreie Computerverbindung via High Speed USB

Programmierung via SSL 360° Software für Mac und PC (s.u.)

Justierbare Standfüße im Lieferumfang

Passendes Montagemaß für die Mastersektion des ORIGIN Inline Mischpultes

Software Lizenzen für SSL Native Plug-Ins (Vocalstrip 2 und Drumstrip)

19/6 HE Rackmontagewinkel optional erhältlich

Abmessungen (BxTxH): 431 x 266 x 62,7 mm, (19“/6 HE)

Gewicht: 2,9 kg ohne Verpackung / 5 kg mit Verpackung

Die ersten UF8 DAW-Controller sollen zeitnah im Handel erhältlich sein, die unverbindliche Preisempfehlung gibt der Hersteller mit 1.290,- Euro an. Das optionale Rackmount Kit kostet 75,- Euro extra (UVP).