Steinberg Cubase 13, Digital Audio Workstation

Version 13 ist da! Was gibt es Neues?

In den letzten Wochen wurde bereits spekuliert, wann Steinberg die neueste Version seiner DAW Cubase veröffentlichen wird. Nun ist es soweit und ab sofort ist Steinberg Cubase 13 erhältlich. Die wichtigsten Neuerungen haben wir euch hier zusammengestellt.

ANZEIGE

Was ist neu in der DAW Steinberg Cubase 13?

Mix On-the-go

Der Bereich der MixConsole wurde gründlich überarbeitet und verfügt nun über eine

verschlankte Benutzeroberfläche. Das Project-Fenster erhält einen neuen Channel-Tab, der einen direkten Zugang zu den wichtigsten Mix-Parametern der einzelnen Kanäle gewährleisten soll, ohne das Arrangement des Songs zu verlassen. Das neue Design soll dazu einladen, den Mix während des

Produktionsprozesses innerhalb einer kompakten Pro-Kanal-Ansicht noch intuitiver

umzusetzen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Der Weg zu perfekten Vocal-Produktion?

Das neue VocalChain-Plug-in vereint laut Steinberg alle notwendigen Prozesse des Vocal-Mixing-Workflows in einem flexiblen Tool, das dabei helfen soll, Vocal-Aufnahmen auf schnelle und

unkomplizierte Weise den passenden Sound zu verleihen.

Der sowohl innerhalb des VocalChain-Plug-ins als auch als Standalone-Plug-in neu in Cubase Pro und Cubase Artist verfügbare VoxComp Kompressor wurde speziell für Stimme und Gesang

entwickelt und soll in der Lage sein, die Dynamik von Aufnahmen auf angenehme Art zu

bändigen, ohne dabei Klarheit, Transienten oder den klanglichen Ausdruck zu opfern.

Erweitertes MIDI-Kompositions-Erlebnis

Mit zahlreichen neuen Features hat Steinberg die MIDI-Editoren in Cubase erweitert. So unter anderem mit dem Range-Selection-Tool. Nutzer von Cubase Pro sind außerdem in der Lage, unterschiedliche Parts direkt über die MIDI-Editoren zu betrachten und zu bearbeiten.

Darüber hinaus wurden die Step- and MIDI-Eingabefunktionen ausgebaut, so dass beispielsweise die MIDI-CC-Aufzeichnung im Hinblick auf eine spätere Bearbeitung deutlich vereinfacht wurde.

Progressive Akkordwechsel

Die Chord-Pads wurden ebenfalls komplett neugestaltet und mit frischen Funktionen

erweitert. Mit dem integrierten Chord-Assistanten in Kombination mit dem Quintenzirkel soll

das Finden kreativer Akkordwechsel deutlich vereinfacht worden sein. Zudem sollen die mitgelieferten Presets eine idealer Ausgangspunkt für die harmonische Ausgestaltung sein.

Neue kompakte Orchester-Library

Mit 140 Artikulationen für insgesamt 34 Instrumente in einer kompakten 5 GB umfassenden

Library stellt Iconica Sketch ein neues Tool für Orchester-Partituren dar.

Wiedergeburt einer Legende und neue charaktervolle Effekte

Mit Cubase 13 kehrt der legendäre Steinberg Vocoder zurück ins Portfolio. Neben den klassischen Roboter-Vocals lassen sich mithilfe von bis zu 24 Filterbändern, Sidechain-Input und Tiefenkontrolle auch Instrumente mit analogem Charme veredeln. Um Produktionen den Extra-Touch an klanglichem Niveau zu verleihen, wurden mit dem EQP1A und dem EQ-M5 zwei neue Equalizer nach klassischem Vorbild integriert. Viel Wärme, Charakter und klangliche Detailtiefe verspricht Steinberg darüber hinaus für den ebenfalls neu hinzugekommenem Black Valve, die Umsetzung eines Röhrenkompressors und Tribut an einen der legendärsten Studioprozessoren der Recording-Geschichte.

Weitere Neuerungen sind

Neue Spectral-Warp-Modi im Sampler Track für extreme Manipulationen und mächtige

Hüllkurven-Kreationen

Hüllkurven-Kreationen Fünf exklusive neue Sample-Packs aus der Feder des Grammy-gekrönten Produzenten

Beat Butcha und dem Kreativ-Mastermind Sharooz mit den gefeierten Boutique-

Sample-Librarys 91Vocals and Touch Loops

Beat Butcha und dem Kreativ-Mastermind Sharooz mit den gefeierten Boutique- Sample-Librarys 91Vocals and Touch Loops Neue Track Versions für Video Track, um die Arbeit durch neue Video-

Bearbeitungsmöglichkeiten noch angenehmer zu gestalten

Bearbeitungsmöglichkeiten noch angenehmer zu gestalten Deutlich flexiblere Konfigurationen für den Startpunkt des Playbacks

Ein neues Tap-Tempo-Feature im Transport Bar

Wechsel von Mono zu Stereo und Wahl des Channel-Typs mit nur einem Klick

Neue Optionen für mehr Flexibilität und Kontrolle beim Import von Tracks, Events und

Zeitbereichen

Zeitbereichen Viele neue Tastaturbefehle

Bereit für eine umfassende Adaption von MIDI 2.0

Windows-konformes Handling mehrerer Fenster und eine Optimierung der Windows-

Video-Engine, inklusive GPU-Hardware-Decoding für H264 und allgemeine

Performance-Steigerungen

Im folgenden Video stellt Steinberg alle Neuheiten vor:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Cubase Pro 13, Cubase Artist 13 und Cubase Elements 13 sind über den Fachhandel und

den Steinberg Online Shop erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für Cubase Pro

13 beläuft sich auf 579,- Euro und für Cubase Artist 13 auf 329,- Euro. Cubase Elements 13 ist für 99,99 Euro erhältlich.

Eine Reihe an Updates, Upgrades, Crossgrades and Edu-Versionen stehen exklusiv über

den Steinberg Online Shop als Download zur Verfügung.

Kunden, die eine Version von Cubase Pro 12, Cubase Artist 12, Cubase Elements 12 oder

frühere Versionen seit dem 23. August 2023 registriert haben, kommen im Rahmen der

Grace-Period via Download in den Genuss eines kostenfreien Upgrades auf die aktuellste

Version.

Die Orchester Library Iconica Sketch ist außerdem als Standalone-Instrument für 119,- Euro im Verkauf.