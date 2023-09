Kombi aus VCS-3 & Synthi 100

Mit dem Switchtrix Electronics VCSX-100 zeigt der britische Boutique-Hersteller seinen neusten modularen Synthesizer. Hier wurden Elemente aus den EMS-Synthesizern VCS-3 und Synthi 100 miteinander kombiniert.

Switchtrix Electronics VCSX-100, Boutique-Synthesizer

Switchtrix baut verschiedene EMS-Geräte nach und versieht sie mit kleinen Anpassungen. Allerdings geschieht dies nur im Rahmen von Kleinstauflagen bzw. auf Bestellung.

VCSX-100 ist in dem Pultgehäuse des VCS-3 untergebracht, wobei für dessen Elemente nur die obere Hälfte genutzt wird. Es gibt drei VCOs mit Shape-Funktion, Sync und FM, einen Noise Generator und ein Tiefpassfilter, das zur Selbstoszillation fähig ist und bei Bedarf als weiterer Oszillator genutzt werden kann. Weiterhin sind ein Ringmodulator, ein Envelope Generator (Trapezoid), zwei Eingangskanäle sowie ein VU-Meter und ein Joystick in diese Sektion vorhanden. Auf das Reverb des VCS-3 wurde verzichtet.

Diese Einheit gab es bei Switchtrix bislang separat in einem liegenden Gehäuse unter dem Namen VCSX-BC.

Im unteren Teil, wo sonst beim VCS-3 die Pin-Matrix, der Joystick und weitere Regler sind, wurden statt dessen zusätzliche Elemente aus den Synthi 100 untergebracht: ein dualer Random Voltage Generator, ein Multimodefilter (Tief-, Band- und Hochpass), das ebenfalls zur Selbstoszillation fähig ist, ein weiterer Envelope Generator (Trapezoid) und die berühmte Octave Filter Bank mit acht feststehenden Bändern im Oktavabstand.

Alle Sektionen sind mit 3,5 mm Patch-Buchsen ausgestattet, die die Pin-Matrix für zusätzliche Signalverbindungen ersetzen und die Integration von Modularsystemen und Synthesizern ermöglichen.

Switchtrix Electronics VCSX-100 taucht noch nicht auf der Website des Herstellers auf, so dass ein Preis noch nicht zu erfahren ist. Günstig wird es aber sicherlich nicht sein. Interessenten müssen sich ohnehin direkt an den Hersteller wenden, wobei ggf. auch individuelle Wünsche für Modifikationen berücksichtigt werden können.