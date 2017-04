Blue Box: EMS-Rehberg Synthi Logik, Modularsystem

Moinsen Toiby.

Jetzt kommt mein Outing:

Ja, ich mag Pink Floyd.

The piper at the gates of Dawn: Großes Album

A saucerful of Secrets: Darauf schwebe ich gerne ab

Ummagumma: So muss Rockmusik dieser Dekade klingen

Atom Mother Heart: Tiefes Seufzen

Aber danach wird es echt mau. Und Dark side of the Moon und noch viel schlimmer, Wish you were here, sind ganz ganz übles kitschbesoffenes Earcandy, das meine Ohren bluten lässt. Esoterischer Stadionrock mit ganz viel Ihhgitt und Gänsehaut, allerdings die fiese Variante, vor Ekel….

Diese Meinung ist sicherlich hier in der Community bei Leuten unserer der gar der Vorgängergeneration nicht mehrheitsfähig, aber ich kann und will mit diesem Zeuchs nix anfangen.

Und auch aus historischer Sicht sind die beiden genannten und von mir soeben bespuckten Alben ordentlich irrelevant. Da hatten Can (auf die ich übrigens nix kommen lass) und Konsorten schon deutlich frischeren und orginelleren Sound am Start.

Puuhhhh, das musste jetzt mal kurz raus, nicht zuletzt auch ob der für mich verwunderlichen Bewunderung für das mittlere Werk dieser Band :)

Meine 7 Cent für heute; ich duck mich jetzt und bin weg…..