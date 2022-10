Synclavier Regen, DSP-Synthesizer

Nachfolger des Synclavier II

Dass auf der Synthplex 2022 der Synthesizer Synclavier Regen vorgestellt wird, darf man ohne Übertreibung als echte Überraschung bezeichnen. Dass sich die Firma nach über 30 Jahren mit einem neuen Produkt zurückmeldet, war definitv unerwartet.

Synclavier Regen basiert auf der DSP-Engine des Synclavier II, geht in den Synthesemöglichkeiten jedoch über das Vorbild hinaus. Die Klangerzeugung des maximal 98-stimmigen Synthesizers beherrscht mehrere Syntheseformen und ist 12-fach multitimbral. Pro Timbre lassen sich bis zu 12 sogenannte Partials einsetzen, die wiederum mit einem von drei Modi arbeiten: additiv, subtraktiv oder Samples.

Der additive Modus gibt Zugriff auf 24 Obertöne (Harmonics) mit Phase Control. Im Samples-Modus (voraussichtlich 300 bis 450 MB Speicherplatz) können bis zu 48 Samples (48 kHz / 24 Bit mono) in der Patch-List eines Partials zugewiesen werden. Für den subtraktiven Modus lassen sich entweder bis zu neun gegeneinander verstimmbare Sägezähne (Supersaw) oder ein Noise-Generator aufrufen.

In allen drei Oszillator-Modi ist FM mit eigener Hüllkurvensteuerung zwischen den Partials möglich, so dass zum Beispiel auch Samples als Carrier genutzt werden können.

Pro Timbre gibt es 24 LFOs und 24 Hüllkurven zur Modulation der Parameter, außerdem ist eine Steuerung über MIDI-CCs möglich.

Pro Timbre stehen ein algorithmisches Stereo-Reverb mit Pre-Delay und eigener Preset-Library, ein Multimodefilter mit einer weiterführenden Hüllkurve sowie ein Bit-Crusher für den additiven Modus zur Verfügung. Auch ein Arpeggiator ist vorhanden.

Regen ist mit einer Libray von über 250 Timbre-Presets ausgestattet. Dazu gibt es zwei Sample-Librarys: eine mit über 300 neu erstellten Samples und eine mit über 700 Samples aus der NED-Ära.

Der Synthesizer besitzt ein fast quadratisches Desktop-Gehäuse. Es gibt zwei Stereoausgänge im XLR- und im Klinkenformat sowie eine Kopfhörerbuchse. Dazu kommen ein Host-Port, vier USB-Ports und ein SD-Card Slot. Das Seriemodell wird auch über MIDI-Anschlüsse im 3,5 mm Format haben.

Die Bedienung erfolgt über dedizierte Menütasten, einen kurzen Ribbon-Controller (Swiper) und ein graphisches 480×800 Display, jedoch gibt es keine Regler oder Fader. Ein Editor scheint zumindest in Vorbereitung zu sein.

Die Firmware befindet sich noch im Beta-Stadium, wobei noch nicht alle Features implementiert sind. Regen müsste auch in der Lage sein, Samples zu resynthetisieren, doch eine solche Funktion wird bislang noch nicht erwähnt.

Synclavier Regen kann ab sofort mit einer Anzahlung von 50 % vorbestellt werden. Der Preis beträgt 2.499,- US-Dollar.

Regen wird in einem Loopop-Video bereits ausführlich vorgestellt:

