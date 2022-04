Synthesizer-Legende Klaus Schulze gestorben

Wir trauern um Klaus Schulze

Die Synthesizer-Welt trauert. Kein anderer als Klaus Schulze ist von uns gegangen. Wie man auf seiner offiziellen Facebook-Seite lesen kann, ist er am 26.04.2022 nach langer Krankheit verstorben. Dies ist ein wahrhafter Schock für die Synthesizer-Welt, denn kaum eine andere Person ist so untrennbar mit elektronischer Musik verbunden wie Klaus Schulze. Wo soll man nur anfangen? Am besten am Anfang.

Klaus Schulze war nicht von Anfang an ein elektronischer Musiker. Er war Schlagzeuger bei Psy Free und stieg für das Album Electronic Meditation bei Tangerine Dream ein. Nach diesem kurzen Intermezzo gründete er mit Manuel Göttsching und Hartmut Enke die Band Ash Ra Tempel. All diese Gruppen sind maßgeblich mit der Berliner Schule oder dem sogenannten Krautrock verknüpft. Ende der 1960er-Jahre und Anfang der 1970er-Jahre revolutionierte dieser Musikstil die komplette Musiklandschaft, weil ihre Protagonisten Musik erschaffen haben, die man in dieser Form so nicht zu hören bekommen hatte.

Diese Musik unterschied sich maßgeblich von der üblichen Pop-, Rock- und Schlagerwelt, weil die Stücke sehr lang waren, sphärisch und eine psychedelische Aura verströmten. Es war ein radikaler Bruch mit den populären Hörgewohnheiten. Klaus Schulze wollte diese Musik nun selber machen und startete 1971 seine Solo-Karriere als elektronischer Musiker. 1972 erschien seine erste Solo-LP Irrlicht und diese Aufnahme erfüllt schon alle Kriterien von elektronischer Musik, obwohl auf diesem Album noch kein einziger Synthesizer zu hören ist.

Drones, Orgel und Tapes kann man auf diesem Werk hören. Und seit diesem ersten Solo-Werk war Klaus Schulze in einem ständigen Schaffensprozess verwoben. Es ist kaum möglich, sein ganzes Werk aufzuzählen und ich möchte mich bei all jenen entschuldigen, deren Lieblingsscheibe nicht von mir erwähnt wurden. Es ist ein unglaubliches Werk. Seine offiziellen Veröffentlichungen umfassen über 50 Werke und da sind bei weiten noch nicht die Boxsets und all die Kollaborationen eingerechnet. Ein unglaublich umfangreiches Werk!

1977 wurde Mirage veröffentlicht und dieses Werk nimmt eine Ausnahmestellung ein, weil es von der Fangemeinde mehrfach zu seinem besten Album gewählt wurde. Die elektronische Winterlandschaft besticht durch hypnotische Flächen und glockenartigen Sequenzen, die bis heute ihresgleichen Suchen.

Weitere Meisterwerke sind mit Sicherheit Moondawn mit Harald Großkopf an den Percussions, der Soundtrack Body Love, Audentity mit Wolfang Tiebold am Cello. 1980 erschien Dig it, auf dem man ganz genau hört, dass Klaus Schulze sich der digitalen Aufnahmetechnik zugewandt hat. Aus dieser Phase stammt auch Trancefer, welches mir nach dem ersten Hören ein wohligen gruseligen Schauer über den Rücken laufen lies, so sehr packte mich seine Musik.

Eines ist klar: Auf die Musik von Klaus Schulze muss man sich einlassen. Es ist keine Musik, die man im vorübergehen konsumieren kann. Wenn man dieser Musik zuhört, sich auf die Klangwelten von Klaus Schulze einlässt, wird man schnell merken, dass in der Musik so viel mehr möglich ist als nur ein ständig plärrendes Formatradio. Interessanterweise schaffte es Klaus Schulze auch über Umwege in die Charts, weil er das erste Ideal Album produzierte und auf dem IC-Label veröffentlichte.

Als die Technobewegung durchstartete, lieferte Klaus Schulze seine Version mit seinem Album „Are You Sequenced?“ ab. Ich war zu diesem Zeitpunkt aber viel beeindruckter von seinem Sideprojekt Wahnfried und der LP Drums ’n‘ Balls (The Gancha Dub). Wahnfried ist der Name Richard Wagners Villa in Bayreuth, denn Klaus Schulze war Wagner Fan und das scheint sicher in den Ausmaßen seiner Werke durch. Richard Wagner nahm sich Zeit, seine musikalischen Geschichten zu erzählen und diese Zeit nahm sich Klaus Schulze auch. Raum und Zeit kann man bei beiden Künstlern genau spüren und vergessen. Auf Klaus Schulzes Website ist nachzulesen, dass er zuletzt an neuer Musik gearbeitet hat. Am 10.06.2022 soll sein neustes und letztes Werk „Deus Arrakis“ erscheinen.

Natürlich tourte Klaus Schulze in all diesen Jahrzehnten ausführlich und seine Konzerte waren mit Sicherheit großartig. Leider war es mir nie vergönnt, Klaus Schulze live zu sehen. Als es mir möglich war, wurden die Konzerte leider immer wieder krankheitsbedingt abgesagt. Natürlich bleiben all die historischen Aufnahmen weiter bestehen. Die legendäre Quasimidi-Wall, die nicht nur im Studio, sondern auch auf der Bühne ihren festen Platz hatte, hätte ich zu gerne live erlebt.

Klaus Schulze hat mit Sicherheit alle Instrumente besessen, die in der elektronischen Musik Bedeutung hatten, aber Klaus Schulze war kein Nostalgiker. Er war ein Technikfan und setzte sich mit den modernen Technologien auseinander und hielt sein Studio ständig auf dem laufenden. Trotzdem hat er es geschafft, dass seine Musik immer nach Klaus Schulze klang.

Trotz ihres oftmals hypnotischen und düstern Untertons hat mir diese Musik immer einen positiven Schub versetzten können, weil Klaus Schulze dadurch überzeugen konnte, andere Wege zu gehen, mit Hörgewohnheiten zu brechen und Kunst zu erschaffen, ohne daran zu denken, was das Radio, Fernsehen und heute Spotify verlangt, was überhaupt eine Zielgruppe verlangt. Wenn die Musik wirklich gut gemacht ist, wird sie ihre Zuhörer und Zuhörerinnen finden und Klaus Schulzes Musik hat ihre Zuhörer und Zuhörerinnen gefunden. Nicht umsonst wird er von vielen Musikern und Musikerinnen als Einfluss genannt und nicht jeder, der es sich gewünscht hatte, durfte auch mit ihm zusammenarbeiten.

Es ist unglaublich schwer zu beschreiben, wie wichtig Klaus Schulze für die elektronische Musik ist und war. Das liegt natürlich an seinem unglaublichen Output, an seiner Schaffenswut und der Fähigkeit, seiner Musik einen ganz eignen Stempel aufzudrücken. Man merkt es sofort, wenn man Klaus Schulze hört. Das funktioniert vielleicht noch mit AC/DC, den Rolling Stones, aber in der elektronischen Musik ist es eine Aufgabe für die Meisterklasse, weil nur durch intensive Beschäftigung mit diesen hochkomplexen Instrumenten es möglich ist, einen Signatursound zu erschaffen und genau das ist Klaus Schulze gelungen.

Klaus Schulze hinterlässt eine Ehefrau, zwei Söhne und vier Enkelkinder. Hiermit spreche ich der Familie mein tiefstes Beileid aus. Ich werden nun meine Synthesizer einstellen und ein paar Töne zu Ehren von Klaus Schulze spielen!

Bernd Kistenmacher spricht seine Trauer aus.

Klaus Schulze ist im Laufe seiner Karriere vielen Musiker begegnet. Einer von ihnen war unser AMAZONA.de Autor Bernd Kistenmacher, der auf diesem Weg seine Anteilnahme mit uns teilen möchte:

Die Nachrichten könnten kaum trauriger sein. Nach langer, schwerer Krankheit ist Klaus Schulze am 26. April 2022 verstorben.

Klaus Schulze war mein Held. Der, der mich dazu gebracht hat, elektronische Musik zu machen. Er war der einzige, der einen mit seiner Musik zum Fliegen bringen konnte. Er war der einzig wahre kosmische Kurier und ein Bruder im Geiste. Einfach „De Beste Van De Klas“.

Eine kurze Zeit lang sind unsere Wege parallel gelaufen und wir hatten unsere „Momente“. Es waren gute und unvergessliche Momente. Ich vermisse sein jungenhaftes Lachen. Seine Musik wird bleiben.

Ruhe in Frieden Klaus!