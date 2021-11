Tascam Portacapture X8, Mehrspurrecorder für mobile Aufnahmen

8-Spur-Recorder mit 32 Bit Auflösung

Mit dem Portacapture X8 meldet sich Tascam im Bereich der mobilen Recorder zurück. Während in der Vergangenheit eher die günstigeren Recorder, Überarbeitungen wie der DR-44 WLB und Equipment wie das Mixcast 4 im Fokus des Unternehmens standen, bringt das Unternehmen mit dem Portacapture X8 wieder ein deutlich luxuriöseres und weitreichenderes Gerät auf den Markt und findet hinsichtlich des Namens auch gleich eine schöne Verbindung zu den legendären Portastudios.

Der Tascam Portacapture X8 bietet insgesamt vier Mikrofon- und Line-Eingänge, die allesamt als Kombo-Buchsen sowohl XLR- als auch Klinkenstecker aufnehmen können. Phantomspeisung ist natürlich genauso an Bord wie die mittlerweile recht weit verbreitete USB-C-Schnittstelle, so dass der Recorder auch direkt an einen Computer angeschlossen werden kann.

Integriert sind zwei Kondensatormikrofone, die sowohl in einer AB- als auch YX-Anordnung genutzt werden können. Zusammen mit einer zusätzlichen Stereo-Mix-Spur erlaubt der Portacapture die gleichzeitige Aufnahme von acht Spuren.

Auch für die weitergehende Bearbeitung bietet der neue Tascam Mehrspurrecorder einige Features. Der integrierte Mixer bietet diverse Effekte und den Einsatz von Equalizer, Kompressor, Limiter etc. Aufgezeichnet wird alles im WAV- (maximal 192 kHz) oder MP3-Format (maximal 320 kbps). Für Aufmerksamkeit sorgt die Möglichkeit in 32 Bit-Fließkomma-Auflösung zu arbeiten!

Der Portacapture X8 verfügt über einen Farb-Touchscreen, der auf Wunsch einen Startbildschirm mit voreingestellten Konfigurationen für eine Vielzahl von Aufnahmeszenen wie einfache Mehrspuraufnahmen, Podcasts, Musik, Sprache (Interviews, Vlogs), Feldaufnahmen, ASMR oder manuelle Einstellungen bietet. Alternativ lässt sich der Portacapture X8 Recorder auch drahtlos über Bluetooth (BT-Adapter optional erhältlich) über eine kostenlose App steuern.

Wie dank der USB-C-Schnittstelle bereits zu vermuten war, lässt sich der X8 Recorder auch als USB-Interface nutzen – acht Eingänge und zwei Ausgänge stehen dann zur Verfügung. Die eingebauten Mikrofone lassen sich hierbei ebenfalls als Eingangsquelle nutzen, dazu kann der Recorder das USB-Signal auch auf die SD-Karte aufzeichnen.

Auch die weiteren Extras wie beispielsweise eine automatische Aussteuerung der Eingangssignale, den automatischen Start einer Aufnahme, die parallele Aufnahme in zwei Formaten und das Setzen von Markern lassen aufhorchen.

Hier das offizielle Video zum Tascam Portacapture X8:

Im ersten Quartal 2022 wird Tascam aller Voraussicht nach die ersten Portacapture X8 ausliefern. Den Preis gibt Tascam mit 499,- Euro an. Vorbestellen lässt sich der Recorder bereits.