Test: Arturia BeatStep Pro, Version 1.3

Schön das in Deiner Realität der Bug bisher nicht vorkommt, dennoch existiert er bei einer grossen Anzahl von Usern (siehe LInk oben in meinem 1. Posting).

Mir persönlich ist der Test nicht kritisch genug, wenn Bugs, die im offiziellen Arturia Forum geposted wurden bisher immer noch nicht behoben sind und hier behauptet wird, die KInderkrankheiten wären beseitigt. Ich persönlich bezweifle sehr stark das der BSP jemals mit allen! Features so läuft wie er sollte.

Wer plant das Gerät anzuschaffen, dem empfehle ich vorher im Arturia Forum zu lesen, welche Bugs immer noch present sind.