Test: Audio DJ SP4, Rotary-Mixer

Ein DJ-Mischpult, bei dem einer der ersten Eindrücke das Wort „schön“ hervorrufen wird, sieht man eigentlich eher selten. Wenn, dann ist die Ursache in heutiger Zeit zumeist ein Rotary-Mixer.

Diese setzen sich schon seit Anfang an ab von dem klassischen Layout der Club-Mixer, mehr noch, nicht nur Funktionalität und Klang, sondern auch Design und Haptik spielen eine große Rolle.

Nicht lange her, da hatten wir den Taula 4 von Can Electric im Test, einen 4-Kanal-Rotary aus einer kleinen Manufaktur in Barcelona.

Nur ein Land weiter, ebenso im Süden, dort, wo aktuell richtiger Sommer herrscht, wird auch fleißig in einer kleinen Firma gebastelt und von dort stammt ein weiteres Schätzen in der Reihe der Rotary-Mixer. Audio DJ heißt die kleine Firma, die in Thiene in Italien sitzt, eine kleine Stadt im Norden, irgendwo zwischen Venedig und Verona.

Produkte gibt es schon so einige, Vorreiter von allen war der SP3, ein 3-Kanal-Rotary-Mixer. Nachgefolgt sind derweil der SP6, in Arbeit der SP2. Auch eine 4-Kanal-Version gibt es und den haben wir uns einmal schicken lassen: den Audio DJ SP4.

Wie der Name schon verrät, ist der SP4 die 4-Kanal-Version der Serie, bei der alle Modelle tatsächlich über einen anderen Aufbau und andere Funktionen verfügen.

Der SP4 ist dabei die Version, die einem klassischen DJ-Mixer am meisten ähnelt. Vier Kanalzüge mit klassischem Aufbau finden sich hier in, sagen wir mal, vertikaler Anordnung. Erwähnenswert daher, dass das nicht immer der Fall ist. Diese dominieren den Hauptteil der schwarz-matten, etwas rauen Oberfläche des Mixers. Grafisch durch eine weiße Linie sind sie abgegrenzt von den weiteren Elementen.

Oben befinden sich wie unübersehbar ein Master-Isolator, häufig das Herzstück eines jeden Rotary-Mixers. Rechts die Potis für das Master-Level wie auch Booth sowie Potis für den Kopfhörerausgang. Auch dabei: ein Wet/Dry-Poti und ein Mic-Level.

Zeit für einen Blick auf die Rückseite. Hier befinden sich oben die Ausgänge, unten die Eingänge, zumindest im Groben. Ausgänge gibt es zwei, eigentlich vier. Jeweils einen Master in XLR- wie auch Cinch-Form, dazu einen Booth-Ausgang in jeweils XLR- und Cinch-Form. Damit dürfte sicherlich jeder glücklich werden.