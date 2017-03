Test: Can Electric Taula4, DJ-Mixer

Can Electric Taula4 – ein Name, der so schön ist wie das, was sich im Koffer versteckt und was das heutige Testgerät ist. Dabei dürfte weder bei dem Hersteller, noch bei dem Produktnamen vielen von euch ein Licht aufgehen. Zugegeben, war bei mir auch länger so. Aufmerksam gemacht wurde ich bereits vergangenes Jahr auf das Schmuckstück, nun endlich hat es geklappt, einmal der Sache habhaft zu werden und diesen Koffer zu ergattern.

Can Electric ist, da übernehmen ich gern die Beschreibung des Herstellers selbst, ein „boutique manufacturer of hand-wired musical equipment, Audio and instruments“. Die kleine Manufaktur mit dem Sitz in Barcelona, Spanien, ist in der Tat eine kleine Schmiede für handgebaute Produkte – und handgebaut heißt hier tatsächlich handgebaut. Massenproduktion ist kein Anspruch, ganz im Gegenteil, man möchte die Qualität und den Klang handgebauter Analoggeräte erhalten und wehrt sich in einem Statement auch dagegen, dass dies immer einen sehr hohen Preis haben muss.

Der Taula4 ist das aktuelle Ergebnis der Produktion und zeigt an einigen Stellen, wie realistisch die Einstellung der Entwickler und Erbauer ist.

Taula4

Ebenso schön wie die Firmenbeschreibung ist auch die Beschreibung, was der Taula4 eigentlich ist: ein voll-analoger 4-Kanal-Rotary-Boutique-DJ-Mixer – im Koffer.

Auf den ersten Blick aber ist das Ganze tatsächlich nur ein Koffer. So ein kleiner Koffer, in dem man vielleicht Kabel, Adapter, Mikros oder seine Kamera transportiert. Mehr verrät der Koffer von außen absolut gar nicht. Da liegt auch schon ein Clou der ganzen Geschichte, denn tatsächlich gibt es den Taula4 in diesem Koffer, fertig für den Transport. Ich kann jetzt bereits alle beruhigen, die nach dem Foto heiß auf den Taula geworden sind, den Koffer aber nicht hübsch finden: Es gibt den Taula4 auch im klassischen Gehäuse. Das könnte dann so aussehen:

So, damit genug zum Koffer. Der ist schön, praktisch, hat einen Griff und tut, was ein Koffer so tut. Neben dem Taula4 selbst aber ein absoluter Komparse der letzten Reihe.