Test: Varia Instruments RDM20, Rotary Mixer

Was steht rein dem Klischee nach noch mehr für Qualität als „Made in Germany“? Ganz genau, „Handcrafted in Switzerland“. Ich sehe, es lag dir auf der Zunge und ich habe die volle Zustimmung. Dann können wir ja weitermachen und den Varia Instruments RDM20 hier für Aufmerksamkeit sorgen lassen.

Varia Instruments ist ohne Frage bisher nicht in Erscheinung getreten. Nur eine weitere kleine Manufaktur, die Rotary Mixer baut? Ohne Frage, genau so eine kleine Manufaktur. Hinter dieser stecken Simon und Marcel, Techniker, Monteure und Musikliebhaber, die mit Varia Instruments ihre Vision von einem Rotary Mixer in die Tat umgesetzt haben.

Die ganze Geschichte und ein Test des Gerätes kam zustande, als die beiden Jungs einen Besuch in Hamburg machten, der Einladung folgten und den Varia Instruments RDM20 mitbrachten und hier ließen. Leider nicht für immer, aber immerhin lange genug für einen Test.

Begonnen hat alles mit dem Wunsch von Marcel als gelernter Elektrotechniker und Techniker für ein Theater in der Heimat, selbst einmal wieder gefordert zu werden mit einem Projekt. Entstanden ist ein Master-Isolator. Relativ einfach war dann zumindest gedanklich der Weg zum kompletten Mixer, denn, so wie Marcel es nett beschreibt, wenn er den Isolator bauen kann, dann kann er eigentlich auch einen ganzen Mixer bauen. Das war also der nächste Schritt und mit der Zeit entwickelte sich der Prototyp des RDM20. Dieser blieb Prototyp … und blieb Prototyp. An dieser Stelle kam Simon ins Spiel, der dem Protoypen-Zustand ein Ende setze und das Projekt erneut in Schwung brachte.

Über Monate wurde getüftelt und der Prototyp verbessert. Einige neue Ideen wurden noch integriert, vor allem aber wurden auserwählt neue Komponenten gesucht, vom Innenleben bis zum Gehäuse. An vielen Punkten wurde man dort lokal fündig, teils, wie die Jungs begeistert erzählten, im wahrsten Sinne „auf der anderen Straßenseite“ der Halle, in der sie Studio und Werkstatt haben.

Man merkt, lokale und kontrollierbare Produktion liegt beiden am Herzen. So stammt das Gehäuse aus dem „Nachbardorf“ von einer Firma, die eigentlich Gehäuse für medizinische Geräte herstellt, der spezielle Druck der Faceplate wird ebenso in der Region gefertigt und für das später noch erwähnte Auflagegewicht/Turntable Weight ist man wirklich auf der anderen Straßenseite fündig geworden.

Manchmal sind die guten Dinge so nah und meist ist mit einem Fertigungspartner im engen Kontakt einfach das bessere Produkt erzielbar.

Einzig die Platinen als zu fertigender Part des Mixers kommen nicht aus der Region, sondern aus Belgien von Eurocircuits.

Gebaut wird der Varia Instruments RDM20 seitdem in Kleinserien von jeweils 10 Stück. Die Wartezeit auf den Mixer „handmade in Bern“ hängt demnach immer ein wenig von der Nachfrage ab – aktuell versuchen die Jungs aber immer zügig ein Modell liefern zu können, auch wenn in jedem davon viele Stunden Arbeit stecken.