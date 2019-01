Test: Behringer NX1000D Endstufe

Fast wie ein Supersportwagen

Wenn es bei Endstufen ähnlich wie ein Sportwagen ein Leistungsgewicht gäbe, läge die Behringer NX1000D mit ihren 1.000 W bei 3,5 kg (!) auf jeden Fall bei den Supersportwagen. Solche Leistungsangaben findet man sonst nur bei Elektronikartikeln der Discounter. Gucken wir doch mal, ob diese Endstufe nur ein Showcar ist oder auch mit inneren Werten überzeugen kann.

Wenn man das Gehäuse (oder die Verpackung) das erste Mal in den Händen hält, kommt einem das Ganze schon mulmig vor. Sein ganzes Leben schleppt man sich mit Equipment den Rücken krumm, immer mit dem Gedanken im Kopf, dass das so sein muss, weil Gutes nun mal schwer ist. Vinyl DJs wissen, was ich meine. Und dann kommt plötzlich das MP3-Format und alles wird klein und kompakt, DJs legen mit USB-Sticks auf und kaum einen stört es. Ungefähr parallel dazu (MPEG-1 gibt es ja auch schon seit 1992), begann man sich stärker mit Class-D Verstärkern zu beschäftigen. Gab es anfangs noch starke Probleme mit dem Rauschverhalten, wurde das Rauschen kurzerhand außerhalb des Hörbereiches von 15 – 20.000 Hz verschoben. So erfolgt in der Signalkette auch immer eine Filterung mit Hochpass- und Lowpass-Filtern, um das Rauschen in den Griff zu bekommen. Dafür erhält man dann einen Wirkungsgrad, von dem konventionelle Class-AB-Verstärker nur träumen können. Während Class-AB, also die Verstärkung mittels Transistoren, ca. 50 % der zugeführten Energie nicht in Ausgangsleistung umsetzt, sind es bei einem modernen Class-D Verstärker nur 10 %. Da die meiste umgesetzte Energie nicht in Wärme umgewandelt wird, kann der Class-D Verstärker auf umfangreiche Kühlkörper, große Kühlgebläse und so weiter verzichten. Das hilft, das Gehäuse klein zu halten (und damit das Gewicht niedrig). Ein weiterer Aspekt sind die Möglichkeiten beim Netzteil – während bei herkömmlichen Endstufen ein großer Ringkerntrafo ein Qualitätsmerkmal darstellt, reicht bei den Class-D Endstufen ein (im Vergleich winziges) Schaltnetzteil. Dafür hatte Class-D ein weiteres Manko: den recht niedrigen Dämpfungsfaktor. Der machte sich speziell in der Basswiedergabe bemerkbar, da die großen Schwingspulen beim Ausschwingen auch den größten Strom erzeugen. Behringer hat dafür das SmartSense Loudspeaker impedance compensation System entwickelt, das laut Hersteller dafür sorgt, den Dämpfungsfaktor immer automatisch an die jeweiligen Lautsprecher anzupassen. Wir werden sehen, ob das so hinhaut.

Erster Eindruck

Natürlich muss man sich fragen, was man für unter 200 Euro erwarten kann. Die Endstufe wird als “ultraleicht” vermarktet und das ist sie auch. Auffällig kurz ist sie auch, was das Ganze (entsprechende Umhüllung vorausgesetzt) noch transportabler macht. Bei dem Gewicht wäre ein “normales” Flightcase fast schon lächerlich, da das Case dann mehr wiegt als die Endstufe. Aber es gibt ja auch die leichten Kunststoffcases. Die Endstufe ist 2 HE hoch und kann mittels Rackmount-“Ohren” direkt eingeschraubt werden. Zum Behringer NX1000D gibt es noch eine Bedienungsanleitung und ein Kaltgerätekabel. Die Beschreibung ist leider recht verwirrend, es werden sieben Produkte in einem Heftchen aufgeführt, die teilweise andere Features und Einstellungen haben. Da den für die NX1000D relevanten Teil zu finden, grenzt fast an Detektivarbeit. Vielleicht macht man sich einmal die Fleißarbeit und markiert sich die relevanten Stellen, wenn man sich mit der Bedienungsanleitung weiter beschäftigen möchte.

Die beiden Eingänge sind mit Combobuchsen aufgeführt, fassen also sowohl XLR- als auch 6,3 mm Klinkenstecker. Als Ausgänge stehen Speakon-Buchsen zur Verfügung, diese sind komplett verkabelt (also alle vier Kanäle). Das Gehäuse ist recht dünn, was man unter der Prämisse “ultraleicht” seien zu wollen aber durchgehen lassen kann. Auf jeden Fall klappert nichts, wirkt instabil oder ähnliches.

Es gibt anscheinend auch eine Steuerungssoftware (NX Series Edit PC V1.0), die man versteckt auf der Herstellerseite zum Download findet. Komplett ohne Beschreibung, Screenshots oder ähnlichem. Für die Ansteuerung ist anscheinend die USB-Buchse auf der Rückseite vorhanden. Leider scheint es die Software nur für den PC zu geben – daher konnte ich sie nicht testen.

Inbetriebnahme

Also einmal schnell XLR-, Speakon- und Kaltgerätekabel rein für den ersten Testlauf. Nach dem Anschalten fällt zunächst das Display auf, das orange leuchtet. Dann springt der Lüfter an. Und bläst einem bei der Bedienung schön ins Gesicht. Hmm. Ich weiß ja, dass auch QSC und einige andere Hersteller Endstufen bauen, die back-to-front belüften. Auch wenn das insofern Mist ist, wenn andere Endstufen front-to-back sind (die meisten) und daher die warme Luft hinter den Endstufen ist. Wenn man die Behringer mit anderen Endstufen laufen lässt, sollte man (im heißen Sommer) gucken, dass man sich nicht einen hin-und-her Austausch von warmer Luft baut, indem man die Endstufen übereinander stackt. Der Lüfter ist auf jeden Fall ziemlich laut (was gerade bei einer Class-D Endstufe im Leerlauf keinen Sinn macht).

DSP (Digital Sound Processing)

Die Behringer NX1000D Endstufe hat einen DSP eingebaut. Dafür steht das “D” im Namen, es gibt auch eine günstigere Version ohne “D”. Ich war doch sehr erstaunt, wie viele Möglichkeiten das DSP bietet – bei einer Endstufe unter 200 Euro. Im Grunde genommen ist fast ein Behringer 2496 mit eingebaut. Natürlich fehlen ein paar Knöpfe und Anzeigen, aber die Möglichkeiten sind doch sehr ähnlich. So kann nicht nur ein Limiter mit regelbarem Attack und Release gesetzt werden, sondern auch bis zu sieben EQ-Punkte, die mit sechs verschiedenen EQ-Filtern versehen werden können. Und das kanalspezifisch! Das ist schon beeindruckend. Über einen Dynamic-EQ beeinflusst man einen gewissen Frequenzbereich in Abhängigkeit vom Lautstärkepegel. Das heißt, man kann bestimmte Frequenzen ab einem eingestellten Pegel absenken oder verstärken. Falls also die Höhen eines Tops ab einem bestimmten Lautstärkepegel zu schrill werden, kann über einen DEQ eingegriffen werden, ohne bei geringer Lautstärke den Sound anzupassen. Über ein Crossover-Filter kann das Ausgangssignal für Subs und Tops aufgeteilt werden und auch hier können sehr viele Feineinstellungen vorgenommen werden. Das Signal kann bis zu 300 ms verzögert (Delay) werden und auch eine Phasenumkehr ist mit an Bord. Bemerkenswert ist, dass es bei der Umstellung zwischen den Parametern zu keinen Soundaussetzern kommt. Dadurch kann auch im laufenden Betrieb noch die eine oder andere Feineinstellung vorgenommen werden. Sehr schön! Gut gefällt mir auch die Einstellung der Limiters – durch Drehen des Drehreglers an der Front kann der Regelbereich des Limiters angepasst werden. Bis hin zu -36 db. Durch die Limit-LED an der Front erkennt man immer, wenn der Limiter eingreift. Wenn der Limiter nicht zu früh gefordert wird, ist er ziemlich unauffällig, bei früherem Eingreifen wird eine deutliche Anhebung der Lautstärke bei eigentlich leiseren Passagen wahrnehmbar. Aber alles im normalen Bereich gängiger Limiter.

Generell werden die Funktionen über den Push-Drehregler und zwei Hoch/Runter-Tasten an- und ausgewählt. Das funktioniert nach kurzer Eingewöhnungszeit sehr intuitiv.