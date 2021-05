Test: Black Cooperation Deckard‘s Voice, Eurorack Synthesizer

Deckard's Dream fürs Eurorack

Die Black Cooperation Deckard‘s Voice ist die Solovariante des 8-stimmigen großen Bruders Deckard‘s Dream (hier geht’s zum Test). Bei diesem Test wurde ja bereits hinlänglich darauf eingegangen, dass es sich dabei nicht um einen Klon des legendären Yamaha CS-80-Synthesizers handelt.

Sowohl im Test als auch in den Kommentaren pegelte sich dann aber die Meinung ein: „Nein, es klingt nicht wie ein CS-80 – und ja, Deckard‘s Dream ist dennoch ein hervorragend klingender Poly-Synth.“ Da ich dieses Fass bedeckelt lassen möchte, beschäftigt sich dieser Test der Monoversion Black Cooperation Deckard‘s Voice auch nicht mit Vergleichen, sondern mit dem Modul und seinem Klang an sich.

Black Cooperation Deckard‘s Voice

Zunächst einmal musste ich ein wenig staunen: 748,- Euro für eine Synthvoice mit zwei nicht unabhängigen Oszillatoren, einem Rauschgenerator (Farbe: weiß), zwei Filtern (HP/LP mit Resonanz) und zwei LFOs sowie zwei Hüllkurven? Ist das nicht ein bisschen happig? Dann kam aber schnell die Erkenntnis, es handelt sich um das Produkt einer kleinen Firma, die auch noch selber die Montage vornimmt. Faktoren wie Ecomony-of-Scale können hier also keine Rolle spielen.

Da für die Black Cooperation Deckard‘s Voice das Eurorack-Format gewählt wurde, muss man auch bedenken, dass die 32 HP, die das Modul auf das Lineal bringt, eben auch in einem Case mit Stromversorgung untergebracht werden möchten. Als eine kleine Randnotiz möchte ich hier das Doepfer Mini-Case A-100MC erwähnen, das eben genau 32 HP aufnehmen kann und auch mit einem Netzteil ausgestattet ist. Und wer ein wenig werkeln will, kann sich ja mal die Mini-Kommode „Moppe“ von Ikea anschauen, die Einschübe haben doch tatsächlich exakt Eurorack-Format!? Nach einer Recherche stelle ich sogar fest, dass dieser Hack noch nirgends dokumentiert wurde. Ich proklamiere mich damit als Erfinder dieses Hacks und diesen Artikel auf AMAZONA.de als dessen Erstveröffentlichung!

Eine Stimme Deckard’s Dream fürs Eurorack

Bei Black Cooperation Deckard‘s Voice handelt es sich tatsächlich um die Auskopplung einer Synth-Stimme aus dem 8-stimmigen Deckard‘s Dream, die um eine Reihe von I/Os erweitert wurde, um sie in das Eurorack-Ökosystem integrieren zu können. Besonders erwähnenswert ist dabei der lineare FM-Eingang, der zusätzliche Sinus-Ausgang und die Möglichkeit, die Oszillatoren einzeln und in Kombination vor dem Filter abgreifen und eben auch externe Signale durch das Filter schicken zu können. Abgerundet wird das Ganze von einem Hard-Sync-Eingang. Selbstverständlich ist gerade der lineare FM-Eingang ein besonderes Bonbon. Nach einem kurzen Test musste ich aber leider feststellen, dass er nicht „Thru-Zero“ geht, was die Aussteuerung der Modulation und damit das Klangspektrum einschränkt

Einfach anders: Black Cooperation Deckard‘s Voice

Optisch wurde die Gestaltung des großen Bruders übernommen und so ist sie eben wieder sehr CS-ähnlich. Waren beim Polyphonen die Bewegung der Regler während des Spiels noch problematisch, konnte ich bei der Solo-Synthvoice nichts davon merken, alle Eingaben werden sofort und präzise umgesetzt. Mit einer Ausnahme, dem Detune-Regler. Bei vielen Oszillatoren ist dieser als Poti ausgeführt und man hat meist Schwierigkeiten, exakt den 0-Punkt zu finden. Die Black Cooperation hat sich entschieden, hier einen Fader mit Mittenrasterung einzusetzen – „endlich“ habe ich bei mir gedacht, in der Praxis bereitet er jedoch keine Freude. Die Mittenrasterung ist so stramm ausgeführt, dass man unmöglich eine schwebende Verstimmung erreichen kann.

Hat man den Fader aus seiner Kerbe bewegt, ist man bereits einen Halbton ober- oder unterhalb der eigentlichen Grundstimmung – im Prinzip also völlig unbrauchbar. Gut, man kann natürlich das externe CV „verstimmen“, aber meist geht es doch darum, Oszillatoren, die alle von derselben CV-Quelle angesteuert werden, untereinander leicht zu verstimmen, um eben diese Schwebungen zu erhalten, die sich daraus ergeben.

Alles doppelt gesehen

Beinahe alle Funktionen sind in Black Cooperation Deckard‘s Voice doppelt enthalten, jedoch nicht alles ist frei abgreifbar; man hat sich entschieden, nur einige neuralgische Punkt offenzulegen. Auch sind die einzelnen Komponenten, wie bei kompletten Synth-Stimmen üblich normalisiert, soll heißen: intern vorverdrahtet.

So ist die ADR-Hüllkurve fest mit den beiden Filtern verbunden und der erste LFO fest mit der Pulsbreite. Den zweiten LFO kann man über drei Schieberegler gleichzeitig auf Filter, Tonhöhe und Lautstärke anwenden, zusätzlich kann man ihn aber auch als CV abgreifen. Löblich bei den LFOs finde ich, dass ihre Geschwindigkeit per CV gesteuert werden kann. Zusätzlich zur Funktion des ADSR als Hüllkurve für den VCA kann man diesen auch abgreifen und für externe Zwecke nutzen.

Zeitkonstanten sind konfigurierbar

Über einen zweifachen DIP-Schalter hinter der Frontplatte lässt sich zudem die Einstellung der Zeitkonstanten für LFO und Hüllkurve vornehmen. So hat man für den LFO eine maximale Bandbreite von 0,05 bis 50 Hz und für die Hüllkurve von 0,001 bis 100 Sekunden Attack- bzw. Release-Zeit.

Sollte sich die Black Cooperation Deckard‘s Voice einmal verstimmt zeigen, leitet einen das englischsprachige PDF der Anleitung durch die komplette Prozedur. Nach Kalibrierung hatte ich dann ein Tracking über sechs Oktaven mit einer maximalen Abweichung von 5 Cent – das geht in Ordnung.

Zum Klang wurde ja bereits viel geschrieben, so dass ich hier ausschließlich meine persönliche Meinung dazu äußern möchte, weitab von Vergleichen mit dem Original (das ich selber auch nur aus den einschlägigen Aufnahmen kenne). Kurzum – mir macht die Black Cooperation Deckard‘s Voice richtig viel Spaß. Gerade wenn man beginnt, die Filter- und Lautstärke-Hüllkurven „gegeneinander auszuspielen“, wirkt die Black Cooperation Deckard‘s Voice auf mich lebendig, frisch und einfach in den verschiedensten Genres gut einsetzbar. Wenn ich dem Gesamtklang ein (wie immer eigentlich irrelevantes aber treffendes) Attribut vergeben müsste, so wäre es „cremig“.