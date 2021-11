Test: Black Panther Keyboardständer-System

Die Raubkatze unter den Keyboardständern

Am einfachsten ist es wohl immer, Dinge in der Praxis zu testen. Genau das habe ich getan, nachdem ich mich für mein neues Studio für das Ständer-System von Black Panther entschieden hatte. Die Auswahl am Markt ist für umfangreiche Systeme gar nicht so groß und so standen lange Zeit mehrere große Jaspers-Systeme im Fokus. Ich habe mich dann aber anders entschieden, da ich mich auch selbst beschränken wollte, um nicht in einem Meer aus Synthesizern unterzugehen. Bei Black Panther ist nach 3 Ebenen Schluss (Stand heute). Das gewährleistet zum einen die Bedienbarkeit der integrierten Geräte und die Synthburgen bleibt zum anderen überschaubar.

Ein System mit drei Ebenen gibt es von Black Panther ab 399,- Euro. Bei Jaspers geht es da schon bei 219,- Euro los (Jaspers 3D-145B), allerdings ist die Bauweise eine andere. Bei dem genannten Modell von Jaspers laufen die seitlichen Stützfüße nach unten diagonal auseinander und kosten dadurch in der Tiefe (Abstand zur Wand) enorm Platz und werden nach vorne hin zur Stolperfalle. Hier punktet ganz klar der Aufbau des Black Panther Systems. Eine Alternative wäre das Jaspers System, bei dem die seitlichen Träger einen rechteckigen Rahmen bilden (zum Beispiel Jaspers 170-4-120B), diese liegen dann aber bereits bei 496,- Euro, können aber bis zu vier Keyboards aufnehmen.

So oder so, drei Systeme für je drei Ablageflächen ist eine Investition, die gut überlegt sein sollte. Wie immer geht es dabei vor allem um die persönlichen Vorlieben und den zur Verfügung stehenden Platz. Unabhängig davon können aber auch Vielseitigkeit und Verarbeitung eine Rolle spielen und darauf will ich im Folgenden näher eingehen.

Anlieferung und Aufbau

Die Black-Panther Pakete sind für den Empfänger die reinste Augenweide. Bereits hier zeigt sich, dass wir es mit einem hochwertigen Markenprodukt zu tun haben. Die Rohre, Schrauben, Stützen und Auflagen sind aus schwerem Metal gearbeitet und werden mit griffigen Flügelschrauben zusammengebaut.

Die mitgelieferte Bedienungsanweisung ist hingegen noch nicht wirklich „State of the art“, da soll laut Hersteller aber nachgebessert werden. Zumindest war das notwendige Zubehör an Schrauben etc. vollständig vorhanden und nach einer kurzen Kontrolle aller Bauteile konnte es auch schon losgehen.

Wie man an dieser Abbildung gut erkennen kann, sind alle Zubehörteile wirklich sehr griffig ausgelegt. Damit lässt sich wirklich Druck auf die Nahtstellen des Systems ausüben und kommt zu einem bombenfesten Ergebnis – eigentlich komplett ohne fremdes Werkzeug.

Und auch die Flügelschrauben haben einen so großen Durchmesser, dass es nicht schwerfällt, sie mit der bloßen Hand kräftig anzuziehen. In der obigen Abbildung sehr ihr auch die Flexibilität, mit der sich das System den eigenen Bedürfnissen anpassen lässt. Ob es der Neigungswinkel der Ausleger ist oder die Länge der Träger (siehe nächstes Foto)-

Mit nur wenigen Griffen hat man das gewünschte Ergebnis eingestellt oder kann es wortwörtlich im Handumdrehen wieder ändern.

Alle Teile passen 100 % exakt zueinander und ergeben am Ende ein formschönes und stabiles System ab.

Zubehör und Vielseitigkeit der Keyboardständer

Man muss das Black Panther Keyboardsystem als Baukasten verstehen, der mit der Zeit mitwächst und auch immer wieder neu konfiguriert werden kann.

Ständig ist Gunter Henkel, der Erfinder des Systems, bemüht, neue Features und neues Zubehör zu entwickeln. Ob das seitlich anbringbare Stative sind, auf die sich Monitorlautsprecher anbringen lassen, eine Halterung für Bildschirme, Mikrofonstative, integrierte Steckdosenleisten für Eurostecker und künftig auch USB-Stromversorgung, ständig kommt er mit tollen Neuheiten um die Ecke, um eben das Maximum an Effizienz aus seinem System zu holen. Da freut sich das Userherz:

Und natürlich gibt es passend angefertigte Ablageplatten in Holz und Metall, die in unterschiedlichen Größen auch Effektgeräte, Mischpulte und kleine Synths aufnehmen können.

Im obigen Bild seht ihr nun auch den dritten Ständer aus diesem System, auf dem Over-the-top ein Minimoog thront. Verzeiht bitte die noch sichtbaren Kabel – die verschwinden demnächst ;)