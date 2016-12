Test: Casio Trackformer XW-DJ1, DJ-Controller

Wenn ein DJ-Controller vom Design her dem Millennium Falcon aus Star Wars nachempfunden ist, löst das bei mir folgende Gedanken aus: 1.: Oha. Na, das ist ja mal ungewöhnlich. 2.: Hat das auch irgendeinen Sinn – außer den, anders auszusehen? Und 3: Wo sitzt da eigentlich der Pilot? In der Reihenfolge.

Nun gut, irgendwas wird sich Casio schon dabei gedacht haben, als sie den „Casio Trackformer XW-DJ1“ entwickelt haben. Immerhin gibt es mit dem XW-PD 1 DJ-Controller ja sogar noch ein zweites aktuelles Modell im selben Design, das dann aber statt des Plattentellers 16 Pads hat. Will man sich damit einfach nur von der Masse abheben und auffallen? Oder ist das Design eine Notwendigkeit, die sich aus ganz besonderen (und so auf Anhieb nicht offensichtlichen) Möglichkeiten des Controllers ergibt? Ich bin neugierig. Das zumindest haben die schon mal erreicht.



Casio und so …

Wäre Hänschen „Das-war-Spitze“ Rosenthal bei Dalli Dalli jemals auf die Idee gekommen, nach Dingen zu fragen, die den Kandidaten beim Stichwort „Casio“ einfallen, so hätten es die DJ-Controller vermutlich nicht in die ersten 15 Sekunden geschafft. Taschenrechner, Uhren, Digitalkameras, Kassensysteme, Digitalpianos, Alleinunterhalter-Keyboards aus Plastik mit eingebauten Lautsprechern, Kultsynthies aus den 80ern (CZ-101 oder CZ-1, oder später der VZ-1), Retro-Synthies wie den XW-G1 von 2012 – aber DJ-Controller? Da gab es letztes Jahr mal den XW-J1, wenig spektakulär und eigentlich auch nur ein umgelabelter Vestax. Nein, Casio gehört da sicher nicht zu den Spezialisten. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Intermezzo Ende.

Ausgepackt

Eene meene Miste, was haben wir in der Kiste? Nun, neben dem Controller selber noch einen Netzanschluss (mit Klotz in der Mitte – meine Steckdosenleiste sagt artig danke), gedruckte (!) Bedienungsanleitungen (20 Seiten – für jede Sprache ein gesondertes Heft – ich sage artig danke), eine gummierte Smartphone-Halterung für das iPhone und ein Anschlusskabel Controller auf iPhone (Mini-DIN / Lightning). Ein umfangreicheres Tutorial-Handbuch (auf Englisch) findet sich dann auch noch im Netz.

Folgender Abschnitt findet sich übrigens unter der Überschrift „Etikette“ im Handbuch: „Bitte nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Umgebung, wenn Sie dieses Produkt benutzen. Besonders, wenn Sie spät nachts noch spielen, denken Sie bitte daran, die Lautstärke so weit zurückzunehmen, dass andere nicht gestört werden. Weitere Maßnahmen für das Spielen zu später Stunde sind, das Fenster zu schließen und einen Kopfhörer zu benutzen.“

Ja, ich weiß – das hat jetzt eher wenig mit dem Produkt selber zu tun. Aber ist dann doch so ungewöhnlich in einem Manual (ich jedenfalls hab es in 20 Jahren Testen noch nie gelesen), dass ich die Leser einfach mal daran teilhaben lassen will. Danke für die Aufmerksamkeit, zurück zum Test.